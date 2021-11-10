National Geographic показав трейлер документального фільму про COVID-19

National Geographic опублікував трейлер документальної картини "Перша хвиля" (The First Wave). Фільм присвячений карантинним обмеженням під час пандемії COVID-19 у Нью-Йорку. Реліз стрічки відбудеться 19 лютого 2022 року.

Зауважимо, Нью-Йорк був одним із найбільших осередків коронавірусної хвороби у США. За сюжетом стрічки, лікарі Єврейського медичного центру Лонг-Айленду борються із COVID-19 у перші чотири місяці пандемії.

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Герої у фільмі поділяться особистими переживаннями, розкажуть про те, як змінювався їхній емоційний стан упродовж чотирьох місяців пандемії. У картині покажуть лікарку Наталі Дуге та медсестру відділення інтенсивної терапії Келлі Вунш, які кожен день ризикують своїм життям, щоб врятувати інших. Документальна стрічка також покаже як масштабні події та протести після смерті Джорджа Флойда вплинули на ситуацію у лікарнях.

Режисером "Першої хвилі" стане номінований на Оскар та переможець Еммі Меттью Гайнеман. Продюсерами картини будуть Дженна Міллман та Леслі Норвілл.

"Перша хвиля" 2022: дивіться трейлер до фільму від National Geographic