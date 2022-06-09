"Націю просто розривають на шматки": Мілла Йовович записала емоційне відео для українців

Голлівудська акторка з українським корінням Мілла Йовович знову підтримала Україну. Днями знаменитість записала відеозвернення до українців, в якому зазначила про наших захисників, які щодень борються за свободу.

Мілла Йовович неодноразово висловлювала слова підтримки українцям. Пригадаємо, як зірка доповнювала свій образ прикрасами українських брендів на найвідоміших світських заходах. Недавно на Лазурному березі в Каннах Йовович з’явилася у розкішній сукні від бренду Lever Couture, передає 24 канал.

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Мілла Йовович звернулася до українців

У відео, що з’явилося в інстаграмі Ukrainian Song Project, Мілла зазначила про любов до України. З болем в очах вона згадала про матерів з дітьми та мільйони українців, які просто змушені були покинути рідні домівки, аби вберегти свої життя від ненависного ворога – Росії. Зірка сказала про весь жах і біль, які зараз відчувають українці. Війну назвала найжахливішим періодом у нашій історії. За її словами, націю просто розривають на шматки.

Йовович згадала також про українських захисників, які відважно захищають Україну і борються за нашу свободу.

"Привіт. Мене звати Мілла Йовович. Я хочу передати послання любові й підтримки всім українцям у цей найжахливіший період їхньої історії, коли націю просто розривають на шматки, коли мільйони людей змушені тікати в інші країни та ставати біженцями, коли воїни відважно б'ються проти усього цього", – зазначила зірка.

Я хочу вам сказати: "Ми бачимо вас, ми молимося за вас і ми любимо вас. І ми вдячні вам за те, що ви боретеся за свою свободу",

– доповнила Мілла.

Мілла Йовович звернулася до українців: дивіться відео

Нещодавно зірка легендарного фільму "Повернення в блакитну лагуну" обрала для себе синьо-жовту прикрасу на шию від українського бренду Guzema Fine Jewelry. Мілла Йовович постала перед камерою у бежевій футболці та світло-блакитних джинсах.



Міла Йовович у синьо-жовтій прикрасі / Фото з інстаграму

Сьогодні чимало світових знаменитостей підтримують Україну. Зокрема й Марина Мазепа, яка живе в Лос-Анджелесі. Танцівниця й акторка з Конотопа сьогодні допомагає армії, щоденно висловлює підтримку українцям та інформує свою 300-тисячну англомовну авдиторію про те, що відбувається у нашій країні, про всі жахіття, які "друга армія світу" принесла на українські землі.