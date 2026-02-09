3 високорейтингові фільми, які треба подивись після Нацвідбору Євробачення

Відгримів фінал Нацвідбору Євробачення. Переможницею стала LELÉKA, співачка представлятиме Україну на Євробаченні-2026 у Відні!

Це шоу щороку стає справжнім святом музики для єврофанів та прихильників музичних конкурсів. Якщо ви – один із них, то вам точно сподобається нова добірка від 24 Каналу.

Які фільми варто подивитись прихильникам Нацвідбору Євробачення?

"Одержимість"

Це високорейтингова музична драма, прем'єра якої відбулась у 2013 році. У центрі сюжету історія Ендрю. Він – молодий музикант, який марить ідеєю стати справжнім віртуозом і здобути славу.

"Одержимість": дивіться онлайн трейлер фільму

В один момент його помічає блискучий та безкомпромісний диригент провідного оркестру країни. Хлопцеві починає здаватися, що мрія ось-ось стане реальністю. Але перш, ніж це станеться, диригент підштовхне Ендрю до межі фізичних і психологічних можливостей.

"Усі ці звуки"

Це історія музичних падінь та злетів, тріумфів і провалів. Біографічна стрічка про шлях від учасника гурту One Dіrectіon до сольного виконавця. Прем'єра фільму відбулась у 2023 році і неабияк полюбилась справжнім прихильникам документальних проєктів та фанатам музики.

"Усі ці звуки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зелена книга"

Це американський драмедійний біографічний фільм 2018 року режисера Пітера Фарреллі. Глядачі мають змогу зануритись в історію мандрів півднем США відомого джазового піаніста і звичайного водія. Між ними несподівано зав'язується дружба. Фінал цієї історії покаже, до чого це може призвести.

"Зелена книга": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці три фільми абсолюно різні за стилем, сюжетом та акторським складом. Однак в основі кожного лежить музика. Тому ці стрічки ідеально підійдуть справжнім прихильникам Євробачення.