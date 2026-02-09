3 високорейтингові фільми, які треба подивись після Нацвідбору Євробачення
- Переможницею Нацвідбору Євробачення стала LELÉKA, яка представлятиме Україну на Євробаченні-2026 у Відні.
- Рекомендовані фільми для прихильників музики: "Одержимість", "Усі ці звуки", "Зелена книга", кожен з яких має музичну тематику.
Відгримів фінал Нацвідбору Євробачення. Переможницею стала LELÉKA, співачка представлятиме Україну на Євробаченні-2026 у Відні!
Це шоу щороку стає справжнім святом музики для єврофанів та прихильників музичних конкурсів. Якщо ви – один із них, то вам точно сподобається нова добірка від 24 Каналу.
Які фільми варто подивитись прихильникам Нацвідбору Євробачення?
"Одержимість"
Це високорейтингова музична драма, прем'єра якої відбулась у 2013 році. У центрі сюжету історія Ендрю. Він – молодий музикант, який марить ідеєю стати справжнім віртуозом і здобути славу.
"Одержимість": дивіться онлайн трейлер фільму
В один момент його помічає блискучий та безкомпромісний диригент провідного оркестру країни. Хлопцеві починає здаватися, що мрія ось-ось стане реальністю. Але перш, ніж це станеться, диригент підштовхне Ендрю до межі фізичних і психологічних можливостей.
"Усі ці звуки"
Це історія музичних падінь та злетів, тріумфів і провалів. Біографічна стрічка про шлях від учасника гурту One Dіrectіon до сольного виконавця. Прем'єра фільму відбулась у 2023 році і неабияк полюбилась справжнім прихильникам документальних проєктів та фанатам музики.
"Усі ці звуки": дивіться онлайн трейлер фільму
"Зелена книга"
Це американський драмедійний біографічний фільм 2018 року режисера Пітера Фарреллі. Глядачі мають змогу зануритись в історію мандрів півднем США відомого джазового піаніста і звичайного водія. Між ними несподівано зав'язується дружба. Фінал цієї історії покаже, до чого це може призвести.
"Зелена книга": дивіться онлайн трейлер фільму
Ці три фільми абсолюно різні за стилем, сюжетом та акторським складом. Однак в основі кожного лежить музика. Тому ці стрічки ідеально підійдуть справжнім прихильникам Євробачення.