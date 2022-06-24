Навіть у найтемніші часи, їхні серця відкриті, – Томас Фелтон звернувся до українців

Зірка "Гаррі Поттера" Томас Фелтон звернувся до українців. Виконавець ролі Драко Мелфоя не вперше підтримав Україну. Цього разу він записав "послання" до хоробрих українців.

Раніше Томас закликав своїх підписників фінансово допомагати Україні. На одному з недавніх роликів він залишив посилання на сторінку некомерційної організації Razom for Ukraine.

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Томас Фелтон вкотре звернувся до українців

Том Фелтон записав звернення зі словами підтримки.

Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яка не перестає надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин,

– сказав він.

У ролику Артема Скорозінського актор також дякує українцям і закликає підтримати діяльність UAnimals. Як організація зазначила у фейсбуці, вони щоденно, з початку повномасштабного вторгнення, рятують тварин від війни: годують, лікують та евакуюють.

Томас Фелтон вкотре звернувся до українців: відео

Раніше актор також висловлював свою підтримку в дописах: "Посилаю солідарність та молитви всьому українському народу, всім у Росії, хто мужньо протистояв цим нападам, і всім, хто постраждав. Ми з вами".

Які ще зірки "Гаррі Поттера" солідарні з Україною – читайте у нашому матеріалі.