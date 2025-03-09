Один епізод коштує мільйони доларів: 3 найдорожчі серіали за всю історію кіно
- Три найдорожчі серіали за всю історію кіно: "Друзі" з бюджетом 10 млн доларів за епізод, "Швидка допомога" з бюджетом до 13 млн доларів за епізод, та "Дивні дива" з бюджетом 30 млн доларів за епізод.
- Великі бюджети серіалів дозволяють створювати високу якість виробництва, що часто не поступається повнометражним фільмам.
Роки тому серіали складалися з 20-хвилинних епізодів, що знімалися в невеликих студіях в одному місці. Зараз це перетворилося у високоякісне виробництво з бюджетом, що іноді сягає величезних масштабів.
Зараз якісні серіали складно назвати гіршими за повнометражні фільми. Велику роль у цьому відіграє великий бюджет. 24 Канал з посиланням на Collider розповість про найдорожчі телешоу.
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"Друзі" (1994 – 2004)
Бюджет: 10 мільйонів доларів за епізод (234 серії)
Улюблений телевізійний ситком, який донині є фаворитом багатьох кіноманів, розповідає про життя особливих друзів. Вони рухаються кожен своїм шляхом у Нью-Йорку – з власними амбіціями та цілями.
Бюджет може стати несподіванкою, адже серіал не має вигляд дорогого. Але через зростання популярності кожен учасник акторського складу заробив понад 1 мільйон доларів у фінальному сезоні.
"Друзі": дивіться трейлер онлайн
"Швидка допомога" (1994)
Бюджет: 1 – 3 сезони: 2 мільйони доларів за епізод; 4 – 6 сезони: 13 мільйонів доларів за епізод; 7 – 9 сезони: 8 мільйонів доларів за епізод.
Ця медична драма переносить глядача у загальну лікарню округу Чикаго, де лікарі переживають то злети, то падіння у своєму професійному та особистому житті. Кожен епізод розповідає окрему напружену історію.
Один з найкращих медичних серіалів має зірковий акторський склад – це одна з причин, чому проєкт вийшов таким дорогим.
"Швидка допомога": дивіться трейлер онлайн
"Дивні дива" (2016 – дотепер)
Бюджет: 30 мільйонів доларів за епізод (42 серії)
Один з найуспішніших та водночас довготривалих серіалів Netflix розповідають про зниклого хлопчика у 80-ті роки, секретні урядові об'єкти, змови та багато іншого.
Похмурий та насичений гострими поворотами в сюжеті серіал має амбітний бюджет. Великий бюджет дозволив більше масштабів щодо знімань та довгі епізоди, які нагадують кіно.
"Дивні дива": дивіться трейлер онлайн
Зауважимо, у цьому місяці буде прем'єра низки нових кінопроєктів. Зверніть увагу на найкращі серіали, які вийдуть у березні.
Серед інших коштовних серіалів:
- "Гра престолів" (15 мільйонів доларів за епізод, 74 серії);
- "Володар перснів: Персні влади" (58 мільйонів доларів за епізод, 16 серій);
- "Корона" (13 мільйонів доларів за епізод, 60 серій);
- "Ранкове шоу" (15 мільйонів доларів за епізод, 31 серія);
- "Світ Дикого Заходу" (1 сезон: 8 – 10 мільйонів доларів за епізод; сезон 2 – 3: 100 мільйонів доларів за кожен; 4 сезон: 160 мільйонів доларів);
- "Мандалорець" (15 мільйонів доларів за епізод, 25 серій);
- "Сліпота" (15 мільйонів доларів за епізод, 24 серії).