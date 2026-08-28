Запасайтеся кавою: 5 культових фільмів, які тривають більше 3 годин
Є фільми, які закінчуються за півтори години, і здається, що ви витратили на них ціле життя. А є ті, що чесно попереджають: приготуйтеся провести зі мною три години – і виявляються настільки хорошими, що фінальні титри зустрічаєш із легким жалем.
24 Канал зібрав п’ять фільмів, які точно не назвеш "короткими". Тут є мафія, війна, містика, велике кохання і корабель, який, здається, ніхто не попередив про айсберги.
"Зелена миля"
Жанр: драма, кримінал, містика
Рік: 1999
Тривалість: 3 год 9 хв
IMDb: 8,6
"Зелена миля" / Фото imdb
Френк Дарабонт переносить нас у в’язницю 1930-х років, де наглядач Пол Еджкомб знайомиться з Джоном Коффі – величезним ув’язненим, засудженим до страти. От тільки цей "страшний злочинець" виявляється надзвичайно доброю людиною з дивовижним даром.
Три години тут потрібні не для краси."Зелена миля" повільно затягує у свою історію, а потім робить те, чого від неї зовсім не просили: емоційно добиває.
Що кажуть критики: вони оцінили фільм стриманіше за глядачів. На Metacritic – 61 бал, але Роджер Еберт поставив картині 88/100 і відзначив сильну історію, персонажів, гумор та емоційну силу.
"Віднесені вітром"
Жанр: драма, мелодрама, військовий
Рік: 1939
Тривалість: 3 год 42 хв
IMDb: 8,2
"Віднесені вітром" / Фото imdb
У центрі – Скарлетт О’Гара, яка живе в американському Півдні напередодні Громадянської війни. Війна руйнує її звичний світ, а сама Скарлетт намагається зберегти родину, дім і, звичайно ж, домогтися любові Ешлі Вілкса. Паралельно поруч виявляється Ретт Батлер – чоловік, якого вона, здається, оцінює лише тоді, коли вже стає пізно.
Що кажуть критики: Metacritic дає фільму 97/100, причому 18 із 19 рецензій позитивні. Rotten Tomatoes нині має 90%, а стрічка залишається одним із найвідоміших епосів класичного Голлівуду.
"Хрещений батько 2"
Жанр: кримінал, драма
Рік: 1974
Тривалість: 3 год 22 хв
IMDb: 9,0
"Хрещенйи батько 2" / Фото imdb
Коппола розповідає одразу дві історії: Майкл Корлеоне дедалі міцніше тримається за владу, а паралельно ми бачимо молодого Віто Корлеоне та його шлях від емігранта до мафіозного боса. У головних ролях – Аль Пачіно та Роберт Де Ніро.
Що кажуть критики: 17 із 18 рецензій на Metacritic позитивні, а загальний бал – 90/100. Rotten Tomatoes дає 96% і називає фільм продовженням, яке встановило новий стандарт для сиквелів.
"Титанік"
Жанр: драма, мелодрама, історичний
Рік: 1997
Тривалість: 3 год 14 хв
IMDb: 8,0
"Титанік / Фото imdb
Здавалося б, усі знають сюжет. Багата дівчина Роуз знайомиться з бідним художником Джеком на борту "непотоплюваного" лайнера. Вони закохуються. Корабель зустрічає айсберг.
І все це Джеймс Кемерон розтягує на 3 години 14 хвилин. Причому ми прекрасно знаємо фінал, але все одно сидимо й сподіваємося, що цього разу айсберг передумає.
Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає стрічці 88%, називаючи її поєднанням грандіозного видовища та старомодної мелодрами. На Metacritic – 75/100, причому серед критиків є й максимальні оцінки 100/100.
"Апокаліпсис сьогодні"
Жанр: драма, військовий, детектив
Рік: 1979
IMDb: 8,4/10
Тривалість: залежить від версії; класична кінотеатральна — близько 2 год 27 хв, а пізніші розширені версії значно довші.
"Апокаліпсис сьогодні" / Фото imdb
Капітан Віллард вирушає річкою вглиб В’єтнаму, щоб знайти полковника Курца, який збожеволів і створив навколо себе фактично власну імперію.
Що кажуть критики: Metacritic дає 94/100, а 14 із 15 рецензій позитивні. Rotten Tomatoes має 91% і називає картину амбітним та візіонерським військовим епосом.
Вердикт: це не той фільм, який вмикають «для фону». Фон після нього ще довго буде здаватися надто спокійним.
Маємо для добірку класних комедій з жартами нижче поясу.