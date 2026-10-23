Понад 11 тисяч серій: щоб подивитися цей серіал, доведеться витратити пів року життя
Якщо ви скаржитеся, що улюблений серіал затягнули на десять сезонів, то британці зараз голосно сміються. Адже вони понад 65 років дивляться одну й ту саму історію. За цей час змінилися покоління акторів, телевізори стали пласкими, а глядачі встигли постаріти разом зі своїми улюбленими персонажами. І найцікавіше – серіал досі не закінчився.
Як повідомляє 24 Канал, йдеться про британську мильну оперу "Вулиця Коронації" (Coronation Street), яка стартувала ще у 1960 році. Станом на жовтень 2026 року вона налічує 67 сезонів і є найдовшою телевізійною мильною оперою у світі за тривалістю показу, згідно з Книгою рекордів Гіннеса.
Про що серіал "Вулиця Коронації"
Рік: 1960 – дотепер
Жанр: драма, мелодрама, мильна опера
Кількість сезонів: 67
IMDb: 5,6
Події розгортаються на вигаданій вулиці Коронації у британському містечку Везерфілд. У центрі сюжету – життя звичайних родин, які закохуються, одружуються, зраджують, сваряться із сусідами та намагаються розібратися зі своїми нескінченними проблемами.
І якщо ви думаєте, що за понад шість десятиліть сценаристи вичерпали всі можливі сюжети, то дуже помиляєтеся. Тут були вбивства, викрадення, любовні трикутники, сімейні таємниці й навіть катастрофи. Словом, звичайне життя британських сусідів, яким явно не завадило б трохи спокою.
"Вулиця Коронації": дивитись трейлер
Скільки часу потрібно, щоб подивитися всі серії
За офіційними даними ITV, до кінця вересня 2025 року вийшло вже 11 682 епізоди. І це число продовжує зростати. Якщо умовно виділити на кожну серію 25 хвилин, для перегляду знадобиться понад 4 800 годин, або приблизно 203 доби безперервного перегляду.
І це без перерв на сон, їжу та роботу. Тож якщо вирішите почати з першого епізоду, краще не плануйте нічого важливого на найближчі кілька місяців.
Чому серіал досі такий популярний
Секрет успіху виявився напрочуд простим – глядачі впізнають у персонажах себе, своїх родичів і сусідів. За десятиліття "Вулиця Коронації" стала справжньою британською телевізійною традицією. Її дивилися бабусі й дідусі, потім їхні діти, а згодом і онуки.
У 1987 році один з епізодів зібрав біля екранів приблизно 27 мільйонів британців. А у січні 2026 року спеціальний кросовер із серіалом "Еммердейл" у піковий момент дивилися 4,7 мільйона людей. До речі, спочатку творці планували зняти лише 13 епізодів.
Маємо для вас добірку серіалів, які зняли за книгами. Цікаві сюжети та високі рейтинги – те, що треба.