Найгірше кіно за версією "Золотої малини": 4 провальні фільми 2024 року
Сатирична премія "Золота малина" (Razzie Awards) щороку визначає фільми, які були найгіршими. Напередодні Оскара організатори назвали переможців антипремії – найгірші фільми, режисер та актори.
45-та церемонія вручення антипремії "Золота малина" визначила найгіршим фільмом 2024 року – "Мадам Павутину". Детальніше про всіх переможців розповість 24 Канал.
До слова Найновіший трилер на Netflix, який тримає в напрузі до останньої хвилини
"Мадам Павутина"
Ця стрічка стала лідером антипремії, адже перемогла в номінації "Найгірший фільм", а головна акторка Дакота Джонсон була визнана найгіршою.
Супергеройська історія розповідає про парамедикиню з Нью-Йорка Кессі Веб, яка дивом вижила після аварії. Відтоді вона отримала можливість бачити майбутнє. Кессі розуміє, що троє дівчат у небезпеці через таємничого незнайомця.
"Мадам Павутина": дивіться трейлер онлайн
"Мегалополіс"
Режисер Френсіс Форд Коппола був визнаним найгіршим через фільм "Мегалополіс".
У центрі сюжету – геніальний архітектор Цезар Каталіна, який мріє створити Мегалополіс на руїнах занедбаної Імперії. Його ідея не влаштовує чинного мера міста й відомого корупціонера.
"Мегалополіс": дивіться трейлер онлайн
"Без глазурі"
За ролі у цьому фільмі відзнаку найгіршого актора отримав Джеррі Сайнфелд та найгіршої акторки другого плану – Емі Шумер.
Стрічка розповідає про боротьбу двох компаній, які хочуть кардинальних змін в американських сніданках. Вони прагнуть винайти новий продукт, що змінить життя людей.
"Без глазурі": дивіться трейлер онлайн
"Джокер: Божевілля на двох"
Це не тільки найгірший сиквел за версією "Золотої малини", але й фільм з найгіршим екранним дуетом – Хоакіном Феніксом і Леді Гагою.
Події стрічки починаються з психіатричної клініки Аркгем, де Джокер зустрічає свою кохану. Докторка спершу займається лікуванням Артура, а потім шалено у нього закохується.
"Джокер: Божевілля на двох": дивіться трейлер онлайн
Повний список переможців "Золотої малини"
- Найгірший фільм – "Мадам Павутина"
- Найгірший актор – Джеррі Сайнфелд, "Без глазурі"
- Найгірша акторка – Дакота Джонсон, "Мадам Павутина"
- Найгірший актор другого плану – Джон Войт, "Мегалополіс", "Рейган", "Земля тіней" та "Незнайомці"
- Найгірша акторка другого плану – Емі Шумер, "Без глазурі"
- Найгірша пара у фільмі – Хоакін Фенікс і Леді Гага, "Джокер: Божевілля на двох"
- Найгірший рімейк чи сиквел фільму – "Джокер: Божевілля на двох"
- Найгірший режисер – Френсіс Форд Коппола, "Мегалополіс"
- Найгірший сценарій – "Мадам Павутина"
- Нагорода за відновлення репутації – Памела Андерсон, "Остання артистка".