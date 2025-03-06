Найгірше кіно за версією "Золотої малини": 4 провальні фільми 2024 року

Сатирична премія "Золота малина" (Razzie Awards) щороку визначає фільми, які були найгіршими. Напередодні Оскара організатори назвали переможців антипремії – найгірші фільми, режисер та актори.

45-та церемонія вручення антипремії "Золота малина" визначила найгіршим фільмом 2024 року – "Мадам Павутину". Детальніше про всіх переможців розповість 24 Канал.

До слова Найновіший трилер на Netflix, який тримає в напрузі до останньої хвилини

"Мадам Павутина"

Ця стрічка стала лідером антипремії, адже перемогла в номінації "Найгірший фільм", а головна акторка Дакота Джонсон була визнана найгіршою.

Супергеройська історія розповідає про парамедикиню з Нью-Йорка Кессі Веб, яка дивом вижила після аварії. Відтоді вона отримала можливість бачити майбутнє. Кессі розуміє, що троє дівчат у небезпеці через таємничого незнайомця.

"Мадам Павутина": дивіться трейлер онлайн

"Мегалополіс"

Режисер Френсіс Форд Коппола був визнаним найгіршим через фільм "Мегалополіс".

У центрі сюжету – геніальний архітектор Цезар Каталіна, який мріє створити Мегалополіс на руїнах занедбаної Імперії. Його ідея не влаштовує чинного мера міста й відомого корупціонера.

"Мегалополіс": дивіться трейлер онлайн

"Без глазурі"

За ролі у цьому фільмі відзнаку найгіршого актора отримав Джеррі Сайнфелд та найгіршої акторки другого плану – Емі Шумер.

Стрічка розповідає про боротьбу двох компаній, які хочуть кардинальних змін в американських сніданках. Вони прагнуть винайти новий продукт, що змінить життя людей.

"Без глазурі": дивіться трейлер онлайн

"Джокер: Божевілля на двох"

Це не тільки найгірший сиквел за версією "Золотої малини", але й фільм з найгіршим екранним дуетом – Хоакіном Феніксом і Леді Гагою.

Події стрічки починаються з психіатричної клініки Аркгем, де Джокер зустрічає свою кохану. Докторка спершу займається лікуванням Артура, а потім шалено у нього закохується.

"Джокер: Божевілля на двох": дивіться трейлер онлайн

Повний список переможців "Золотої малини"