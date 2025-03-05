Не варто витрачати час: 5 найгірших супергеройських фільмів в історії кіно

Супергеройські фільми – одні з найвизначніших та найуспішніших в історії кіно. Масштабні франшизи показали безмежний потенціал стрічок, де культові персонажі з надможливостями з'являються на великому екрані. Але на кожен вдалий фільм про супергероїв є кілька тих, що псують враження.

Деякі фільми про супергероїв настільки розчарували глядачів, що стали найгіршими серед фільмів за увесь час. 24 Канал розповість про ті стрічки, які не варті перегляду.

Дивіться також 3 найкращі фільми жахів XXI століття, які лякають до мурах

"Жінка-кішка" (2004)

Рейтинг IMDb: 3,4

Дизайнерка Пейшенс Філліпс виявляє секрет в косметичній компанії – там виготовляють продукт, що може зумовити проблеми зі здоров'ям. Коли змовники її вбивають, єгипетські кішки відроджують жінку та дарують надлюдські здібності.

Стрічка могла здобути шалений успіх, але не виправдала очікувань. Сцени бійки були простими й без напруги, сюжет здавався комедійним, а головну героїню зобразили надто сексуалізованою.

"Жінка-кішка": дивіться трейлер онлайн

"Сталь" (1997)

Рейтинг IMDb: 3,0

Майстер з металу Джон Генрі винайшов потужну зброю. Цим скористалися бандити, які вирішили продати виріб іншим злочинцям. Коли Генрі дізнався про це, на вулицях міста з'явився містер Сталь – лицар в обладунках, який захищає слабких і жахає грабіжників.

На фільм витратили 16 мільйонів доларів, але він залишився дешевим і примітивним. Його важко й нудно дивитися. Не дивно, що стрічка зібрала 1,8 мільйона доларів у світовому прокаті.

"Сталь": дивіться трейлер онлайн

"Фантастична четвірка" (2015)

Рейтинг IMDb: 4,3

Юний дослідник Рід Річардс створює пристрій, що здатен перенести в паралельний світ. До його команди приєднується брат і сестра. Але у результаті стається помилка – тепер кожен отримує надлюдські можливості.

Перезапуск "Фантастичної четвірки" був багатонадійним, але провальним у результаті. Режисер та актори не знайшли спільної мови на знімальному майданчику, а студія постійно втручалась у виробництво. Через це фільм не вдався.

"Фантастична четвірка": дивіться трейлер онлайн

"Електра"

Рейтинг IMDb: 4,7

Наймана вбивця Електра воскресає з мертвих для важливого завдання. Їй треба вбити чоловіка Марка Міллера та його талановиту доньку Еббі. Прибувши на острів, Електра заводить з ними дружбу, що тепер ускладнює справу.

Дженніфер Гарнер безсумнівно є талановитою акторкою, але фільм зіпсував поганий сценарій та жахливі бойові сцени, які навіть не розважають.

"Електра": дивіться трейлер онлайн

"Капітан Америка" (1990)

Рейтинг IMDb: 3,2

Італійські фашисти створили новий тип людини з надприродними здібностями, якого назвали "Червоним Черепом". Професорка, що працювала в цій галузі, перебралась до США. Тепер і там є своя надлюдина – безстрашний "Капітан Америка".

Фільм є трохи дитячим, а в сюжеті немає нічого захопливого. Все, що запам'ятовується – численні недоліки та незграбні сцени. Хоч для когось стрічка таки може здатися кумедною і цікавою.

"Капітан Америка": дивіться трейлер онлайн