Не виправдали очікувань: 5 фільмів, які вбили культові франшизи

Лише один поганий фільм може пустити коту під хвіст усю франшизу, яка була улюбленою для багатьох. Фанати залишаються розчарованими, а вся кількасерійна історія втрачає свій шарм.

Кіно 24 зібрав 5 фільмів, що стали абсолютним провалом для цілої франшизи. Ці стрічки не рекомендують до перегляду й вони отримали низьку оцінку як від глядачів, так і від кінокритиків.

До слова Незабутні емоції: 3 серіали про казино, які підігріють жагу до перемоги

"Бетмен і Робін"

: 1997: 3.8

Остання частина оригінальної серії про Бетмена обурила глядачів. Вона зібрала все те, чого не хотіли б бачити фанати темного лицаря. Персонаж не був темним і готичним, а швидше кумедним і дитячим, а сам фільм вийшов комедійним. Актори, які зіграли у стрічці, відмовляються від неї та навіть перепрошують у глядачів. Катастрофа Бетмена призвела до того, що про персонажа забули на роки: аж до того, як ним зайнявся Крістофер Нолан.

"Бетмен і Робін": дивіться трейлер онлайн

"Щелепи 4: Помста"

: 1987: 3.0

Фільм не тільки зруйнував рейтинги всієї франшизи, але й став одним з найгірших за усі часи. Він отримав цілих сім номінацій на премію "Золота малина" та оцінку у 0% на авторитетному сайті Rotten Tomatoes. Сюжет фільму не відповідає його попереднім частинам, історія прописана неякісно та з численними прогалинами. Це збірник дешевих ефектів, де немає прийомів для страху чи напруги глядача. Франшизу відтоді не показували в кінотеатрах, хоч Стівен Спілберг натякав на приквел.

"Щелепи 4: Помста": дивіться трейлер онлайн

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз 3"

: 1994: 5.5

Вже другий фільм цієї франшизи складав неоднозначне враження для кінокритиків. Тому випустити третю частину було чи то сміливо, чи то нерозумно. Глядачі не зрозуміли, у чому полягає сенс цієї стрічки. Попри те, що бюджет кінокартини зріс, екшн-сцени були позбавлені емоцій, гумор залишився за кадром, а сценарій називають банальним та жахливим. До випуску фільму ходили чутки про продовження франшизи, але вже опісля пропозиції про четверту частину зникли.

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз 3": дивіться трейлер онлайн

"Дуже страшне кіно 5"

: 2013: 3.5

Комедійний фільм мав стати перезавантаженням серії, але насправді залишився плямою для всієї франшизи. Фінальна частина стала пародією на справжній фільм жахів, але вона навіть не викликає сміху. Один з критиків порадив взяти з собою iPad у кінотеатр, щоб подивитися щось краще.

"Дуже страшне кіно 5": дивіться трейлер онлайн

"Малюк-каратист 4"

: 1994: 4.5

Гілларі Свенк, яка двічі отримувала Оскар, починала не з найкращих фільмів. У четвертій частині франшизи змінився актор, який грав головного героя. Та не тільки це вбило серію фільмів: ніяких новинок у фільмі, жодних несподіваних поворотів у сюжеті, банальний сценарій. Франшиза повернулась у 2010 році, але й вона була не надто оригінальною.

"Малюк-каратист 4": дивіться трейлер онлайн

Водночас питання оцінки фільму є доволі суб'єктивним. А ще це урок для всієї кіноіндустрії про те, якими не мають бути продовження франшиз.