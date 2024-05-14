Не варто витрачати часу: 5 найгірших фільмів в історії, які не вартують вашого перегляду

Усі, хто полюбляє гарне кіно часто вагається, що обрати для перегляду. Адже не хочеться витрачати часу на скучні та беззмістовні фільми, які лише вбивають ваш час.

Тому Кіно 24 зібрали для вас список найгірших стрічок в історії. Якщо ви досі не розчарувались переглядом цих кінокартин, то і не варто витрачати на них свій вечір. Обирайте для перегляду тільки якісні кінострічки, які вартують вашого перегляду.

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"Балістика: Екс проти Сівер" (2002)

Джеремі Екс звільнився з ФБР після загадкової смерті своєї дружини, яку він надзвичайно кохав. Проте, влада вважає, що лише він зможе впоратися з жінкою-агентом, відомою як "Сівер", яка викрала сина глави секретного комітету агентств міжнародної безпеки.

Стрічка отримала всього 3.7 балів у рейтингу і визнана однією із найгірших в історії.

"Балістика: Екс проти Сівер": трейлер фільму

"Один пропущений дзвінок" (2008)

Римейк японського фільму 2003 року отримав всього 4.0 бали у рейтингу. Його сюжет видався глядачами дуже дивним: ваш телефон дзвонить. Але звук не такий, як зазвичай. Ви не встигаєте відповісти, а на екрані з'являється повідомлення про пропущений дзвінок від себе самого.

Ще дивніше, час дзвінка вказує на майбутнє, на три дні після поточної дати. У автовідповідачі ви чуєте свій власний голос, таємничі звуки, а потім – передсмертний оклик.

"Один пропущений дзвінок": трейлер фільму

"Залишені" (2014)

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Стрічка не просто має низький глядацький рейтинг, а й отримала 3 номінації у головній антипремії року – "Золота малина". Фільм став найгіршим та отримав категорії "Найгірша чоловіча роль" та "Найгірший сценарій".

Пілот реактивного літака опинився в незвичайній ситуації. Його пасажири раптово зникли, не залишивши жодних логічних слідів.

Посадка була здійснена в аварійному режимі. З'ясувалося, що це лише початок серії подібних пропаж людей по всій планеті, розташованих в різних частинах світу. Ці загадкові явища не мають наразі наукового пояснення, а кількість людей, які залишилися, постійно зменшується.

Ця ситуація призводить до масштабних катастроф, що створює враження кінця світу, де ніхто не виживе.

"Залишені": трейлер фільму

До цього списку також увійшли такі фільми: "Тисяча слів" (2012) та "Ґотті" (2018). Годі витрачати час на неякісні фільми, обирайте те, що точно подарує вам найкращі емоції.