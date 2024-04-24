Не налякають навіть дитину: 4 найгірші фільми жахів за увесь час

Вдалий фільм жахів повинен налякати глядача, подарувати нові враження та тримати у напруженні до самого закінчення. Але деякі стрічки не можуть впоратись з цими завданнями, через що отримують останні місцяя в рейтингах.

Кіно 24 розповість про найгірші фільми жахів, які не здатні виправдати очікувань і не налякають навіть дитину. Ці жахастики не вартують перегляду та вважаються провальними й жалюгідними.

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"Дім мерців"

Стрічка жахів створена за мотивами однойменної відеогри. Вона розповідає про групу підлітків, які потрапляють на загадковий острів, що переповнений зомбі. Вижилі намагаються знайти з нього вихід.

"Дім мерців": дивіться трейлер онлайн

Жахастик став одним з найгірших фільмів про зомбі. Його називають незграбним, сюжетна лінія уривчаста. Частіше стрічка викликає сміх, аніж страх.

"Щелепи 4: Помста"

"Щелепи" – це серія фільмів про острів Еміті, де молода дівчина стає жертвою акули. Смерті продовжуються, а тому на акулу-вбивцю починають полювання. Четверта частина зіпсувала враження про всю франшизу через недопрацювання в сюжеті, невідповідність. Можливо, причиною цього стало низьке фінансування.

"Щелепи 4: Помста": дивіться трейлер онлайн

"Один пропущений дзвінок"

Фільм є низькорейтинговим римейком однойменної японської стрічки. У центрі сюжету телефон-вбивця, що надсилає кілька голосових повідомлень людям про їхню смерть. Стрічку підловили на плагіаті інших культових жахастиків, але також враження про неї зіпсував нудний та слабкий сюжет.

"Один пропущений дзвінок": дивіться трейлер онлайн

"Троль 2"

Стрічка розповідає про сім'ю, яка приїхала на відпочинок. Місто, куди вони прибули, населене гоблінами, що передягаються в людей.

"Троль 2": дивіться трейлер онлайн

Низький бюджет стрічки позначився на костюмах гоблінів, що складались всього лиш з пластикових масок. Та це не найгірші недоліки: фільм зіпсував відсутність інтриги й екшену, а неякісні спецефекти викликають відчуття сорому.