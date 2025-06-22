Несмішні жарти й нудний сюжет: 3 найгірші комедії всіх часів, на які не варто витрачати час
- "Нереальний блокбастер" (2008) – пародійний фільм з невдалими жартами та відсутністю інтриги.
- "Джек і Джилл" (2011) – стрічка з Адамом Сендлером, яка має низькі оцінки за невдалу гру та сюжет.
- "Джилі" – фільм, що поєднує романтичну комедію з кримінальним жанром, але провалюється через слабкі діалоги та гру.
Здавалося б, розсмішити глядача не так складно. Та багатьом фільмам не вдається впоратися з цим завданням. А деякі з таких стрічок мають не тільки жахливі жарти, але й нудний сюжет, персонажів без розвитку й жодної інтриги.
Кіно 24 розповість про одні з найгірших комедійних фільмів за всі часи. На їхній перегляд навіть не варто витрачати час, адже краще натомість подивитися щось якісніше й по-справжньому кумедне.
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"Нереальний блокбастер" (2008)
Пародійний фільм розповідає про халепи молоді. В одну ніч їм доводиться переживати всі можливі катастрофи, що валяться на їхнє місто – від астероїдів і смерчів до землетрусів. Крім того, молодим людям належить розкрити таємниці й врятувати світ.
Фільм мав стати пародією на стрічки-катастрофи, але таке враження, що авторам було ліньки попрацювати краще. Вульгарні жарти та висміювання не спрацювали й викликають лиш іспанський сором.
"Нереальний блокбастер": дивіться трейлер онлайн
"Джек і Джилл" (2011)
Головний герой Джек – успішний працівник рекламного агентства, який має красуню-дружину та дітей. Найбільший його страх – приїзд на день подяки його сестри-близнючки Джилл. Коли дівчина вчергове приїжджає до брата, його життя перевертається з ніг на голову.
Талановиті фільми з Адамом Сендлером перекреслюються цією стрічкою, де він не надто вдало грає двох персонажів. Деякі глядачі жартують, що "Джек і Джилл" можна вмикати для катувань. Стрічка має одну з найнижчих оцінок в історії Rotten Tomatoes.
"Джек і Джилл": дивіться трейлер онлайн
"Джилі"
Фільм розповідає про найманого вбивцю з Лос-Анджелеса Джилі, який постійно у пошуку пригод. Щоб виконати своє останнє завдання, йому належить викрасти брата окружного прокурора. Джилі ховає його у квартирі та вирішує об'єднатися з жінкою. Вона або допоможе йому, або додасть лише неприємностей.
"Джилі" хоче бути й романтичною комедією, і кримінальним фільмом водночас. І попри перспективних акторів, у ньому все йде не так. Діалоги звучать дивно, гра провальна, а в сюжеті нічого цікавого.
"Джилі": дивіться трейлер онлайн