10 найкасовіших мультфільмів в історії кіно

Мультики точно не поступаються фільмам, а іноді навіть і перевершують їх. Цікавий факт, що найчастіше високі касові збори отримують саме наступні частини, а не перші. Чому так – можна лише здогадуватись.

24 Канал розповість про найкасовіші мультфільми, які точно треба переглянути, якщо не зробили цього раніше.

Найкасовіші мультфільми в історії кіно

Нечжа 2, 2025

Касові збори: 2,25 мільярда доларів

Рейтинг IMDb: 7,9

Це пряме продовження попредньої частини, де після самопожертви душі Нечжі та Ао Біна опиняються в небезпеці, а їхні тіла руйнуються. Вчитель Тайцзу намагається врятувати їх, створивши нові тіла з лотоса, допоки Цар драконів йде війною на місто через помсту.

"Нечжа 2": дивіться онлайн трейлер мультика

"Зоотрополіс 2", 2025

Касові збори: 1,77 мільярда доларів

Рейтинг IMDb: 7,5

У Зоотрополісі з'являється таємнича рептилія, що перевертає життя мешканців мегаполіса догори дриґом. Щоб розкрити цю загадку, напарники, Джуді Гопс і Нік Крутихвіст, відправляються під прикриттям у невідомі райони міста.

"Зоотрополіс 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Думками навиворіт 2", 2024

Касові збори: 1,69 мільярда доларів

Рейтинг IMDb: 7,5

За сюжетом, головні емоції, які керують почуттями дівчини – Радість, Печаль, Гнів, Страх та Відраза – стикаються з несподіваними змінами. Вони були командою, що разом управляла емоційним станом дівчинки, злагоджено працюючи над її реакціями та рішеннями. Однак їхній гармонійний світ руйнується, коли приходить раптове повідомлення про виселення. Їм необхідно звільнити місце для чогось зовсім нового та незвичного – нових Емоцій.

"Думками навиворіт 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Король Лев", 2019

Касові збори: 1,67 мільярда доларів

Рейтинг IMDb: 6,8

У центрі історії – левеня Сімба, син короля Муфаси, якому судилося одного дня очолити землі прайду. Але після підступної зради дядька Шрама Сімба змушений тікати, вважаючи себе винним у смерті батька. Далеко від дому він знаходить нових друзів, Тімона і Пумбу, і намагається жити без турбот. Та минуле наздоганяє його, і Сімбі доводиться повернутися, щоб прийняти свою долю і відновити справедливість.

"Король Лев": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Крижане серце 2", 2019

Касові збори: 1,45 мільярда доларів

Рейтинг IMDb: 6,8

Молода королева Ельза продовжує вивчати свої надздібності. Поки в королівстві перебуває спокій і мир, дівчина разом з сестрою Анною дізнаються моторошні деталі смерті своїх батьків і таємницю надзвичайного дару Ельзи. Відтак сестри стикаються з новими випробуваннями та проблемами.

"Крижане серце 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Брати Супер Маріо", 2023

Касові збори: 1,36 мільярда доларів

Рейтинг IMDb: 7,0

Це екранізація однойменної відеогри. За сюжетом, Маріо та Луїджі через загадковий портал опиняються у Грибному королівстві, де їх розділяє доля. Маріо об'єднується з принцесою Піч та іншими героями, щоб зупинити грізного Боузера, який загрожує знищити світ і примусити Піч до шлюбу. Тим часом Луїджі намагається вижити в темних землях ворога.

"Брати Супер Маріо у кіно": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Крижане серце", 2013

Касові збори: 1,31 мільярда доларів

Рейтинг IMDb: 7,4

Сюжет розповідає про те, що одного разу у королеви Ельзи виходять із-під контролю її магічні здібності й вона вирішує втекти в гори, щоб не завдати королівству ще більшої шкоди. На її шляху трапляються альпініст і олень Свен, а згодом долучається і сніговик Олаф, які погоджуються допомогти Ельзі врятувати королівство.

"Крижане серце": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Суперсімейка 2", 2018

Касові збори: 1,24 мільярда доларів

Рейтинг IMDb: 7,5

Це продовження культової історії про незвичайну сім'ю. У цій частині мільярдер Вінстон Дівор має намір організувати гучну піар-кампанію за участю Еластики. Гнучка жінка відмінно виглядає в кадрі, а ось Боб не дуже підходить для цієї ролі. І тепер містеру Винятковості доводиться сидіти вдома і виховувати дітей, поки його дружина ганяється за злочинцями.... Але чи буде так завжди?

"Суперсімейка 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Посіпаки", 2015

Касові збори: 1,15 мільярда доларів

Рейтинг IMDb: 6,4

Посіпаки завжди прагнули знайти найзлішого лиходія, якому вони могли б служити. У сучасності їхній лідер Кевін разом із друзями – Стюартом і Бобом, вирішує знайти нового шефа. Вони потрапляють до чарівної, але злої Скарлетт Оверкілл, багатої колекціонерки лиходіїв.

"Посіпаки": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Історія іграшок 4", 2019

Касові збори: 1,07 мільярда доларів

Рейтинг IMDb: 7,6

Ковбой Вуді та рейнджер Базз переїздять до нового дому і їхнє життя знову кардинально змінюється. Ба більше, в колекції іграшок поповнення – герой з ім'ям Форкі. Ковбой Вуді разом з новим персонажем відправляється в довгострокову подорож, де на них чекає безліч пригод.

"Історія іграшок 4": дивіться онлайн трейлер мультфільму

