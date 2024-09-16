3 найкасовіші українські фільми, які треба подивитися кожному

Український кінематограф має змогу конкурувати навіть зі світовими прем'єрами. Фанати залюбки підтримують прем'єри фільмів, які знімають українці.

Кіно 24 розповість детальніше про українські кінострічки, які стали найкасовішими. Обов'язково ознайомтеся з переліком і підтримайте наших режисерів.

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"Мавка. Лісова пісня"

Фільм встановив рекорд серед національних фільмів за касовими зборами та кількістю проданих квитків за часів незалежності. Кінострічка зібрала понад 20 мільйонів доларів (824 000 000 мільйонів гривень) у світовому та українському прокатах, що робить її найуспішнішим анімаційним релізом.

Український фільм створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Стрічка розповідає історію кохання духа лісу Мавки й музиканта Лукаша. У центрі сюжету – боротьба пари з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн

"20 днів у Маріуполі"

За перші чотири дні прокату стрічка зібрала понад 530 тисяч гривень, що дозволило стати їй найкасовішим документальним фільмом у національному прокаті. Наразі бокс-офіс "20 днів у Маріуполі" складає 9 мільйонів гривень.

Фільм розповідає про облогу Маріуполя у 2022 році. З початком повномасштабного вторгнення команда журналістів, серед яких Мстислав Чернов, Василина Степаненко та Євген Малолєтка, вирішують документувати злочини росіян у місті. У стрічці показані страшна трагедія та жорстокі події, які відбуваються у Маріуполі протягом 20 днів перебування журналістів там.

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер онлайн

"Яремчук. Незрівнянний світ краси"

Фільм про співака Назарія Яремчука зміг обігнати рекордсмена за касовими зборами – оскароносний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Документальна стрічка про легендарного українського артиста лише за три вікенди зібрала майже 10 мільйонів гривень. На тлі свого успіху "Яремчук. Незрівнянний світ краси" став другим фільмом студії KNIFE! Films, який придбав Netflix у 2024 році.

Стрічка висвітлює життєвий і творчий шлях української естрадної зірки Назарія Яремчука. У фільмі зображені найголовніші етапи становлення співака як артиста – від світових турів до переслідування КДБ. "Яремчук. Незрівнянний світ краси" було створено за ініціативи та фінансування Марії Яремчук. До його виходу співачка також спродюсувала альбом Re: Yaremchuk, в якому зібрані кавери на пісні Назарія, за участі відомих артистів.

"Яремчук. Незрівнянний світ краси": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми захопили серця не тільки українців, але й іноземців. Завдяки українському кінематографу про нашу країну продовжують говорити у світі.