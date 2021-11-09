Ведучий Нового каналу Олександр Педан порадив, що подивитись осінніми та зимовими вечорами в компанії майже дорослої дитини. Про улюблені серіали, які Олександр Педан дивиться з 16-річною донькою Лерою, – читайте далі.

Кажуть, що з підлітком важко знайти спільну мову та заняття. Насправді варто дізнатися, що цікаво саме дитині, а не вам, і все піде як по маслу. Безпрограшний варіант дозвілля – перегляд фільмів та серіалів.

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Зірковий татусь, обличчя Нового каналу, ведучий реаліті "Екси" та Improv Live Show Олександр Педан поділився найважливішими серіалами, які потрібно дивитися з підлітками.

Перегляд серіалів – класна можливість провести час разом із дитиною-підлітком. Осінь та зима – найкращі сезони для фільмів та смаколиків. Зберігайте мій топ-3 для гарного настрою та позитивного проведення дозвілля,

– ділиться каже зірка Нового каналу.

Найкращі 3 серіали від Олександра Педана, які варто подивитися з підлітками

"Друзі"

Один із найпопулярніших телешоу всіх часів, акторський склад якого входить у рейтинг найбільш високооплачуваних телезірок в кіноіндустрії. Ситком NBC розважав глядачів з 1994 по 2004 роки. Його створили Девід Крейн і Марта Кауффман.

Олександр Педан: "Ще з підліткового віку обожнюю серіал "Друзі", який не втратив своєї актуальності й зараз. Щобільше, Лера його теж любить дивитися. Наприклад, коли немає настрою, наша традиція – зранку, під час сніданку фоново вмикати "Друзів". Хороший день гарантовано. І ще одна маленька порада – серіал можна дивитися англійською та підтягувати свою граматику. Там дуже зрозуміла лексика".

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"Хід королеви"

Серіал "Хід королеви" (або "Ферзевий гамбіт") – це екранізація від Netflix однойменного роману американського класика Волтера Тевіса про дівчину-сироту, яка з дитинства мала надзвичайні здібності до гри в шахи та упродовж життя боролася з наркотичною залежністю. Головну роль грає відома актриса та модель Аня Тейлор-Джой.

Олександр Педан: Дуже корисний для того, щоб підліток зрозумів: окрім навчання треба мати хобі, яке потім може допомогти знайти себе в житті. Плюс, він короткий, красиво знятий, повчальний і реально дуже популярний. Цікаво буде і дітям, і вам"

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"Сексуальна освіта"

Комедійно-драматичний серіал "Статеве виховання" (Sex Education) розповідає про проблеми учнів середньої школи у невеликому англійському містечку Мурдейл.Він висвітлює теми сексуальної ідентичності, гіперсексуальності, мастурбації, підліткової вагітності, ризикованої сексуальної поведінки та інше. Перший сезон серіалу "Статеве виховання", який вийшов ще 11 січня 2019 року, отримав високий рейтинг користувачів на сайті Rotten Tomatoes і став одним з 15-ти найкращих серіалів Netflix, HBO та Apple TV 2020 року за версією кінокритиків BBC.

Олександр Педан: "А от його краще дивитися окремо, але і батькам, і підліткам. Одразу кажу: підліткам варто показати лише перший сезон, наступні – доволі відверті. Цей серіал розкаже дітям про секс усе те, що ви, можливо, не наважуєтеся пояснити. Плюс, таким чином, батьки будуть у тренді, оскільки серіал дуже популярний. Точно скажу: ваші діти зацінять!"

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Олександр Педан з 16-річною донькою Лерою / Фото Нового каналу

Реаліті Екси, де Олександр Педан є ведучим, дивіться щовівторка о 19:00 на Новому каналі!