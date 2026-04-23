5 найкращих екранізацій детективів про вбивства на Netflix

Детектив – це той жанр, коли мозок не відпочиває, а намагається розгадати загадку сюжету. Хто фанат таких фільмів чи серіалів, то зможе знайти багато схожих кіноісторій на платформі Netflix.

Цей стримінговий ресурс, на щастя, береться за екранізації хороших сюжетних історій, які потім отримують позитивні відгуки від глядачів. Сьогодні 24 Канал розповість про декілька таких фільмів і серіалів.

"Жінка з каюти №10", 2025

Рейтинг IMDb: 5,8

Лаура – журналістка, яка випадково стає пасажиркою розкішного круїзного лайнера. Та одного вечора просто в неї на очах один із пасажирів трагічно випадає за борт. Вона не може залишити це просто так і намагається докопатися до правди й зрозуміти, що сталося. Однак жоден пасажир не бачив нічого подібного та намагається переконати її, що це непорозуміння. Але Лаура впевнена: вона бачила все на власні очі.

"Гаррі Голе", 2026

Рейтинг IMDb: 7,7

У центрі сюжету – талановитий детектив Гаррі Голе, який продовжує полювання на серійного вбивцю, хоч і відчуває зневіру у житті. Серійник має свій "почерк" – у жертви відсутній палець. Здається, що між загиблими немає нічого спільного, однак Гаррі переконаний, що ниточки все ж таки є.

Та на заваді розслідування стає корупція в поліції. Щоб дістатися до істини, детектив змушений зустрітися зі своїм давнім суперником – детективом Томом Воалером.

"Сім циферблатів Агати Крісті", 2026

Рейтинг IMDb: 6,2

В одному з розкішних маєтків стається вбивство. За справу береться леді Айліна Брент, яка не є детективом, але має гострий розум і неабияку наполегливість. Та фінал цієї історії стане для неї зовсім не таким, яким собі уявляла.

"Клуб убивств по четвергах", 2025

Рейтинг IMDb: 6,5

Фільм є екранізацією однойменного роману Річарда Османа, а у центрі сюжету – пенсіонери, які мають неординарну розвагу – розслідувати нерозкриті вбивства. Однак таке, здавалося б, невинне заняття пенсіонерів на дозвіллі може набути абсолютно нового характеру в момент, коли їм трапляється справжня загадка – хто вбивця цього разу?

"Блідо-блакитне око", 2022

Рейтинг IMDb: 6,6

Сюжет розгортається у 1830-х роках, коли ветеран-детектив Август Ландор розслідує серію вбивств у Військовій академії Сполучених Штатів у Вест-Пойнті, Нью-Йорк. Йому допомагає Едгар Аллан По, молодий курсант академії.

