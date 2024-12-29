3 найкращі детективні фільми 2024 року, які триматимуть в напрузі до кінця

Злочини, загадки й детективи – одні з найзахопливіших речей в кіно. У 2024 році жанр детективу продовжив розвиватися, поєднуватися з іншими цікавими жанрами та захоплювати глядачів.

Цього року вийшло багато детективних фільмів, які мають шанс увійти в історію кіно. Вони точно вартують перегляду зимового вечора.

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"Конклав"

Режисер: Едвард Бергер

Рейтинг IMDb: 7.4

Кардинал Томас Лоуренс повинен організувати конклав для обрання нового папи. Та коли на поверхню випливають серйозні політичні суперечки, кардинал не лише відповідає за їхнє розв'язання, але й береться розслідувати смерть попереднього папи, що була доволі підозрілою.

"Конклав": дивіться трейлер онлайн

Фільм настільки наповнений загадками, що сам стає великою таємницею для глядача. Тут і таємні амбіції друзів кардинала, і дивна мотивація колег, корупція та навіть плітки. Лише Лоуренс ставить запитання і готовий почути на них відповідь.

"Жінка години"

Режисер: Анна Кендрік

Рейтинг IMDb: 6.6

Акторка-початківиця Шеріл Бредшоу після провальних кастингів вирішує поїхати до Лондона. Її агент переконує зробити останню спробу та стати поміченою серед продюсерів – піти на ток-шоу, де жінки шукають собі пару. У випуску з Шеріл перемагає чоловік, який починає переслідувати її після побачення.

"Жінка години": дивіться трейлер онлайн

Фільм привертає увагу до небезпек, що чатують на жінок щодня. Він заснований на реальній історії, що робить стрічку ще жорстокішою та моторошнішою.Водночас його надзвичайно цікаво дивитися.

"МаХХХін"

Режисер: Тай Вест

Рейтинг IMDb: 6.3

Зірка фільмів для дорослих, яка зробила величезний прорив у Голлівуді у 80-х, не дозволить нікому стати на її шляху слави та популярності. Переживши різанину в Техасі, вона продовжує свою кар'єру, уникаючи при цьому сталкера в Лос-Анджелесі.

"МаХХХін": дивіться трейлер онлайн

У фільмі-слешері, що є завершальним у трилогії X, акцент зроблений на злочинність у 80-х роках. Стрічка допомагає глибше дослідити персонажів та показати їхні різні сторони та еволюцію героїв.