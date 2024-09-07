5 найкращих екранних пар, хімія між якими зашкалює

Часом екранні пари настільки гармонійно доповнюють одне одного, що складається враження, ніби стосунки між акторами виходять за межі сценарію. Вони здатні пробудити в глядачах цілу гаму емоцій – від пристрасті та романтики до глибокого співпереживання.

Кіно 24 розповість про дуети в кіно, які підкорили серця мільйонів та стали іконами кінематографічних романів. Навіть якщо актори не знаходили спільної мови в житті, перед камерою вони вживалися у ролі на всі сто відсотків.

Цікаво Створюють особливу атмосферу: 5 легендарних фільмів, які ми обожнюємо переглядати кожної осені

Ліззі та Дарсі – "Гордість та упередження"

Щоразу, коли Кіра Найтлі та Меттью Макфедьєн з'являлись на одному екрані, хімія між ними просто вражала. Глядачів захопили погляди персонажів, танці та напруга, що виникала у моменти труднощів.



Найкращі екранні пари / Кадр з фільму

Гомес та Мортіша – "Сімейка Адамсів"

У мережі досі називають подружжя Аддамсів однією з найкращих сімейних пар у кіно. Актори Анжеліка Г'юстон і Рауль Хулія ідеально підходили як на ролі своїх персонажів, так і одне одному – немов частинки пазла.



Найкращі екранні пари / Кадр з фільму

Кейт і віконт Ентоні – "Бріджертони"

Від ворогів до коханців - що може бути краще у любовній лінії. Від Сімони Ешлі та Джонатана Бейлі важко відвести погляд. Їхній дует просто вибуховий: під час сварок з очей летять іскри, а у момент, коли почуття беруть гору, хімія між акторами вражає.



Найкращі екранні пари / Кадр з серіалу

Еллі та Ной – "Щоденник пам'яті"

Щемлива історія цього фільму викликає емоції у кожного глядача. Цікаво, що спершу Раян Рейнольдс не міг зійтися з партнеркою Рейчел Мак-Адамс. Та зрештою акторам вдалося порозумітися і вразити хімією.



Найкращі екранні пари / Кадр з фільму

Скарлетт та Ретт – "Віднесені вітром"

Культовий фільм про драматичні й бурхливі стосунки головних героїв у період громадянської війни змушує плакати, кохати й хвилюватися разом з персонажами.



Найкращі екранні пари / Кадр з фільму