Відчуйте себе старими: цим культовим фільмам скоро виповниться 5 років

Час летить неймовірно швидко, і кінематограф нагадує про це чи не найкраще. Здається, що ми зовсім нещодавно купували квитки на ці гучні прем'єри, обговорювали спойлери в соцмережах та фінали стрічок.

Однак цим відомим кінокартинам уже зовсім скоро виповниться п'ять років. Якщо ви шукаєте фільми для кіновечора і хочете трохи поностальгувати, 24 Канал підготував добірку яскравих хітів 2021 року, що ідеально підійде для перегляду.

Популярні фільми, які вийшли у 2021 році

"Дюна"

Рейтинг IMDb: 8

Фантастичний блокбастер "Дюна" занурює глядача в похмурий, але водночас захопливий світ пустельної планети Арракіс. Сюжет фільму розгортається навколо молодого обдарованого хлопця Пола Атріда, родина якого отримує контроль над найціннішою речовиною у всесвіті. Однак за цей спадок доводиться платити страшну ціну, адже на підлітка та його матір влаштовують полювання жорстокі вороги. Тепер героям доведеться виживати серед безкрайніх пісків і гігантських червів.

"Дюна": дивіться трейлер фільму онлайн

"Людина-павук: Додому шляху нема"

Рейтинг IMDb: 8.2

Фільм "Людина-павук: Немає шляху додому" став справжнім святом для любителів коміксів. Після того як весь світ дізнався таємницю особистості Пітера Паркера, його життя перетворилося на суцільний кошмар. Хлопець просить Доктора Стренджа за допомогою магії змусити всіх забути цей факт, але заклинання зривається. Через це у звичайний світ прориваються найнебезпечніші лиходії з інших паралельних всесвітів.

"Людина-павук: Додому шляху нема": дивіться трейлер фільму онлайн

"Круелла"

Рейтинг IMDb: 7.3

Події стрічки розгортаються в Лондоні 1970-х років. Талановита і трохи бунтівна дівчина Естелла мріє підкорити світ високої моди своїм унікальним баченням одягу. Одного дня її помічає впливова та зарозуміла баронеса. Втім, це несподіване знайомство запускає ланцюжок подій, які змушують дівчину випустити назовні свій темний та геніальний бік, на ім'я Круелла.

"Круелла": дивіться трейлер фільму онлайн

"Персонаж"

Рейтинг IMDb: 7.1

Цей фільм пропонує глядачам поглянути на світ очима звичайного хлопця, який працює у банку. Його дні минають абсолютно одноманітно, аж поки він випадково не дізнається, що насправді є всього лише другорядним фоновим персонажем у масштабній комп'ютерній грі. Отримавши свободу дій, герой вирішує переписати свій сюжет, врятувати віртуальне місто від знищення і завоювати серце дівчини.

"Персонаж": дивіться трейлер фільму онлайн

"Не дивіться вгору"

Рейтинг IMDb: 7.1

Двоє вчених-астрономів роблять жахливе відкриття. Виявляється, до Землі на величезній швидкості наближається гігантська комета, яка гарантовано знищить усе живе за кілька місяців. Вони намагаються попередити уряд, медіа та звичайних людей про небезпеку, але стикаються з абсолютною байдужістю, егоїзмом політиків та бажанням телевізійників перетворити апокаліпсис на чергове розважальне шоу.

"Не дивіться вгору": дивіться трейлер фільму онлайн

Нагадаємо, що днями наша редакція розповідала про популярні фільми 90-х років.