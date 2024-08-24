3 фільми з 90-х, які ідеальні від початку до кінця

90-і роки подарували глядачам безліч кіношедеврів, багато з яких хочеться передивлятися знову й знову. Деякі з цих стрічок бездоганні від початку до кінця: у них вдалий сюжет, якісна операторська робота і важливі сенси.

Кіно 90-х має неповторний шарм та атмосферу. Редакція Кіно 24 пропонує влаштувати вечір ностальгії та переглянути стрічки, які вважаються еталоном кінематографа.

До слова Без сліз не обійтися: 4 емоційні фільми, які схожі на "Покинь, якщо кохаєш"

"Втеча з Шоушенка"

Рік випуску: 1994

Режисер: Френк Дарабонт

Рейтинг IMDb: 9.3

Драма, заснована на творі Стівена Кінга, переносить глядача у кінець 50-х. Фінансист Енді Дюфрейн опиняється в Шоушенку – в'язниці, звідки ніхто не може втекти. Його незасуджено звинуватили у жорстокому злочині, але Енді не втрачає надії на справедливість. У темній тюремній реальності він знаходить дружбу, що стає для нього опорою.

"Втеча з Шоушенка": дивіться трейлер онлайн

Це один з найкращих фільмів за всю історію кіно. Він завжди надихає та вражає. Стрічка "відшліфована" до ідеалу в усіх сферах.

"Список Шиндлера"

Рік випуску: 1993

Режисер: Стівен Спілберг

Рейтинг IMDb: 9.0

Події драми, що заснована на романі Томаса Кініллі, розповідає про події 1939 року. У центрі сюжету – Оскар Шиндлер, німецький бізнесмен, який стикається з важким моральним вибором. Він може залишитися осторонь або врятувати тисячі польських євреїв під час Голокосту.

"Список Шиндлера": дивіться трейлер онлайн

Історичний фільм, що піднімає складні теми, заслужив визнання критиків та отримав успіх.

"Парк Юрського періоду"

Рік випуску: 1993

Режисер: Стівен Спілберг

Рейтинг IMDb: 8.2

Культовий науково-фантастичний фільм розповідає про вигаданий тематичний парк, де вчені змогли відродити динозаврів за допомогою клонування ДНК. Запросивши групу науковців та своїх близьких, власник парку демонструє їм дивовижний світ доісторичних тварин. Але технічні неполадки, динозаври вириваються на волю і починають полювати на людей.

"Парк Юрського періоду": дивіться трейлер онлайн

Цю стрічку про динозаврів називають однією з найкращих у жанрі блокбастера. За перегляд глядач переживає безліч емоцій: хвилювання, трепет, жах; не обходиться і без гумору та зворушення.