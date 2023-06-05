5 найочікуваніших фільмів, які не можна пропустити у червні
Червень 2023 обіцяє стати захопливим місяцем для кіноманів у всьому світі. Запальні трейлери, фантастичні ефекти та незабутні акторські виконання – це лише деякі з тих атрибутів, які чекають глядачів на великому екрані.
Неважливо, який жанр ви обираєте – екшн, комедію, драму, фантастику чи жахи – в червні буде вибір для кожного. Отже, у матеріалі 24 Каналу розглянемо найочікуваніші фільми, які вийдуть у червні 2023 року.
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Найочікуваніші фільми червня 2023 року
"Людина-павук: Крізь всесвіт"
Дата прем’єри: 1 червня
Жанр: бойовик, мультфільм
Фантастичний пригодницький бойовик та комедія, що є продовженням мультфільму, випущеного у 2018 році. Мультфільм розповідає про Майлза Моралеза, до якого несподівано повертається його найкраща подруга і кохана, Гвен Стейсі. За сюжетом, вони мають врятувати всіх людей-павуків від таємничого злодія.
"Людина-павук: Крізь всесвіт": дивіться трейлер
"Флеш"
Дата прем’єри: 15 червня
Жанр: бойовик, фантастика
Супергеройський фільм режисера Андреса Мускетті, заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics. Він розповідає історію виникнення Флеша, який відправився в минуле, щоб врятувати свою матір. Однак, коли він повернувся, побачив, як сильно змінився світ, а мати виявилася живою.
"Флеш": дивіться трейлер
"Без образ"
Дата прем’єри: 22 червня
Жанр: комедія
Комедійний фільм розповідає про водійку Uber Медді, яка після конфіскації авто вирішує знайти роботу аби не втратити ще й будинок. Серед безлічі вакансій вона випадково натрапляє на дуже незвичайну пропозицію: заможні батьки сором'язливого підлітка пропонують Медді зустрічатися з їхнім сином, щоб допомогти йому набути більшої впевненості в себе та взаємодії з дівчатами. Однак, виявляється, що знайти спільну мову з хлопцем виявляється непросто.
"Без образ": дивіться трейлер
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"Астероїд-Сіті"
Жанр: комедія, мелодрама
Дата прем’єри: 22 червня
Комедія Веса Андерсона розповідає про астрономічний з’їзд студентів та їхніх батьків у 1950-х роках. Головні ролі зіграли: Том Генкс, Скарлетт Йоганссон, Віллем Дефо, Тільда Свінтон, Марґо Роббі та інші.
"Астероїд-Сіті": дивіться трейлер
"Індіана Джонс і Реліквія долі"
Дата прем’єри: 29 червня
Жанр: бойовик, пригоди
Пригодницький бойовик Джеймса Менголда, який є п’ятим фільмом про археолога Індіану Джонса. Головну роль виконає Гаррісон Форд.
"Індіана Джонс і Реліквія долі": дивіться трейлер
Більше прем’єр і подій червня 2023 року
- "Щось" (1 червня, жахи, Нова Зеландія);
- "Інфлюенсер" (1 червня, жахи, США);
- "Татусів вікенд" (1 червня, комедія, США);
- "Під поверхнею" (1 червня, детектив, Велика Британія);
- "Бугімен" (1 червня, жахи, США);
- "Трансформери: Час Звіроботів" (8 червня, фантастика, США);
- "Кудлаті перці" (8 червня, комедія, США);
- "Кілер на пів ставки" (8 червня, комедія, Франція, Бельгія);
- "Час розплати" (8 червня, трилер, США);
- Миколайчук OPEN (15 – 20 червня, фестиваль глядацького кіно в Чернівцях, програма за посиланням);
- "Стихії" (15 червня, мультфільм, США);
- "У пошуках короля" (15 червня, драмеді, Велика Британія);
- "Персональний водій" (15 червня, драма, Франція, Бельгія);
- "Кракен-дівча і ім’я Рубі" (29 червня, мультфільм, США);
- "Хто ти, Філіпе?" (29 червня, військова драма, Польща);
- "Пригоди арахісу та порося" (29 червня, мультфільм, США);
- Чілдрен Кінофест (30 червня – 9 липня, програма за посиланням);
- Тиждень швейцарського кіно у Києві (9 – 14 червня, детальніше за посиланням).