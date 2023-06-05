5 найочікуваніших фільмів, які не можна пропустити у червні

Червень 2023 обіцяє стати захопливим місяцем для кіноманів у всьому світі. Запальні трейлери, фантастичні ефекти та незабутні акторські виконання – це лише деякі з тих атрибутів, які чекають глядачів на великому екрані.

Неважливо, який жанр ви обираєте – екшн, комедію, драму, фантастику чи жахи – в червні буде вибір для кожного. Отже, у матеріалі 24 Каналу розглянемо найочікуваніші фільми, які вийдуть у червні 2023 року.

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Найочікуваніші фільми червня 2023 року

"Людина-павук: Крізь всесвіт"

Дата прем’єри: 1 червня

Жанр: бойовик, мультфільм

Фантастичний пригодницький бойовик та комедія, що є продовженням мультфільму, випущеного у 2018 році. Мультфільм розповідає про Майлза Моралеза, до якого несподівано повертається його найкраща подруга і кохана, Гвен Стейсі. За сюжетом, вони мають врятувати всіх людей-павуків від таємничого злодія.

"Людина-павук: Крізь всесвіт": дивіться трейлер

"Флеш"

Дата прем’єри: 15 червня

Жанр: бойовик, фантастика

Супергеройський фільм режисера Андреса Мускетті, заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics. Він розповідає історію виникнення Флеша, який відправився в минуле, щоб врятувати свою матір. Однак, коли він повернувся, побачив, як сильно змінився світ, а мати виявилася живою.

"Флеш": дивіться трейлер

"Без образ"

Дата прем’єри: 22 червня

Жанр: комедія

Комедійний фільм розповідає про водійку Uber Медді, яка після конфіскації авто вирішує знайти роботу аби не втратити ще й будинок. Серед безлічі вакансій вона випадково натрапляє на дуже незвичайну пропозицію: заможні батьки сором'язливого підлітка пропонують Медді зустрічатися з їхнім сином, щоб допомогти йому набути більшої впевненості в себе та взаємодії з дівчатами. Однак, виявляється, що знайти спільну мову з хлопцем виявляється непросто.

"Без образ": дивіться трейлер

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"Астероїд-Сіті"

Жанр: комедія, мелодрама

Дата прем’єри: 22 червня

Комедія Веса Андерсона розповідає про астрономічний з’їзд студентів та їхніх батьків у 1950-х роках. Головні ролі зіграли: Том Генкс, Скарлетт Йоганссон, Віллем Дефо, Тільда Свінтон, Марґо Роббі та інші.

"Астероїд-Сіті": дивіться трейлер

"Індіана Джонс і Реліквія долі"

Дата прем’єри: 29 червня

Жанр: бойовик, пригоди

Пригодницький бойовик Джеймса Менголда, який є п’ятим фільмом про археолога Індіану Джонса. Головну роль виконає Гаррісон Форд.

"Індіана Джонс і Реліквія долі": дивіться трейлер

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