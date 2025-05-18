50 найкращих фільмів в історії кіно, які має побачити кожен
- IMDb створив рейтинг 50 найкращих фільмів, сформований на основі думок мільйонів глядачів.
- Список включає вічну класику, нові шедеври та різножанрове кіно.
Є фільми, які здатні пройти випробування часом. Вони розповідають незабутні історії, викликають у глядача приголомшливі емоції та змушують залишатися прикутими до екрана від перших хвилин до самого завершення.
Скласти список найкращих фільмів всіх часів – надскладне завдання для будь-якого кінокритика. Сервіс IMDb спробував створити такий рейтинг, що сформований на основі думок мільйонів глядачів. Тут список стрічок, які стали по-справжньому культовими, передає Кіно 24.
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Кожна стрічка у цьому списку – не просто улюблений фільм для багатьох людей, а культурний феномен, який залишив слід в історії кіно.
Рейтинг найкращих фільмів на IMDb не є сталим. Тут щоразу додаються нові сильні фільми, або ж з часом старі картини переосмислюються та змінюють позицію в списку. Тут є вічна класика, нові шедеври, різножанрове кіно, серед якого кожен знайде те, що точно йому сподобається.
Найкращі фільми в історії кіно
- "Втеча з Шоушенка" (1994)
- "Хрещений батько" (1972)
- "Темний лицар" (2008)
- "Хрещений батько 2" (1974)
- "12 розгніваних чоловіків" (1957)
"12 розгніваних чоловіків": дивіться трейлер онлайн
- "Володар перснів: Повернення короля" (2003)
- "Список Шиндлера" (1993)
- "Кримінальне чтиво" (1994)
- "Володар перснів: Хранителі персня" (2001)
- "Хороший, поганий, злий" (1966)
- "Форрест Гамп" (1994)
- "Володар перснів: Дві вежі" (2002)
- "Бійцівський клуб" (1999)
- "Початок" (2010)
- "Зоряні війни: Епізод V – Імперія завдає удару у відповідь" (1980)
"Зоряні війни: Епізод V – Імперія завдає удару у відповідь": дивіться трейлер онлайн
- "Матриця (1999)
- "Славні хлопці" (1990)
- "Інтерстеллар" (2014)
- "Пролітаючи над гніздом зозулі" (1975)
- "Сім" (1995)
- "Це дивовижне життя" (1946)
- "Мовчання ягнят" (1991)
- "Сім самураїв" (1954)
- "Врятувати рядового Раяна" (1998)
- "Зелена миля" (1999)
"Зелена миля": дивіться трейлер онлайн
- "Місто Бога" (2002)
- "Життя прекрасне" (1997)
- "Термінатор 2: Судний день" (1991)
- "Зоряні війни: Епізод IV – Нова надія" (1977)
- "Назад у майбутнє" (1985)
- "Віднесені привидами" (2001)
- "Піаніст" (2002)
- "Гладіатор" (2000)
- "Паразити" (2019)
- "Психо" (1960)
"Психо": дивіться трейлер онлайн
- "Король Лев" (1994)
- "Могила світлячків" (1988)
- "Відступники" (2006)
- "Одержимість" (2014)
- "Престиж" (2006)
- "Харакірі" (1962)
- "Американська історія Ікс" (1998)
- "Леон" (1994)
- "Людина-павук: Крізь Всесвіт" (2023)
- "Касабланка" (1942)
"Касабланка": дивіться трейлер онлайн
- "Звичайні підозрювані" (1995)
- "1+1" (2011)
- "Новий кінотеатр "Парадізо" (1988)
- "Чужий" (1979)
- "Вікно у двір" (1954).