Коли стиль переміг сюжет: 3 фільми, які варто подивитися суто заради розкішних костюмів

Іноді одяг у кіно виглядає настільки гарно, що через це просто забуваєш стежити за сюжетом. У таких стрічках роботу художників із костюмів можна назвати справжнім шедевром.

24 Канал зібрав добірку фільмів, де розкішні костюми виявилися набагато цікавішими за саму історію.

"Круелла" (2021)

Легендарна художниця костюмів Дженні Беван створила 47 неймовірних образів для Емми Стоун, яка зіграла Круеллу, та ще 33 – для Емми Томпсон, яка втілила Баронесу фон Гельман. Панк-рокові сукні з газетного паперу, мілітарі-жакети, розкішні шлейфи на сміттєвозах та сукні, що горять прямо на героїні, повністю затьмарили діснеївську історію. Крім цього, вони перетворили стрічку на грандіозний модний перформанс, який приніс творцям фільму заслужений Оскар.

"Круелла": дивіться трейлер фільму онлайн

"Великий Гетсбі" (2013)

Екранізація класичного роману Френсіса Скотта Фіцджеральда від режисера База Лурмана часто піддавалася критиці за надмірну кліповість та пласких персонажів. Однак ніхто не посміє заперечити геніальність візуального стилю, створеного художницею з костюмів Кетрін Мартін. У колаборації з дизайнеркою Міуччою Прадою вони створили особливий гардероб епохи джазу. Шовкові сорочки Леонардо Ді Капріо, розкішні сукні Кері Малліган, розшиті кристалами Swarovski, пір'я, діадеми та перли створили настільки ідеальну ілюзію свята, що за нею повністю сховалися всі сюжетні прогалини.

"Великий Гетсбі": дивіться трейлер фільму онлайн

"Марія-Антуанетта" (2006)

Художниця з костюмів Мілена Канонеро одягла Кірстен Данст у повітряні пастельні сукні, які дуже нагадують кольорові французькі тістечка макарон. Образ королеви гармонійно доповнив дизайнер Маноло Бланік, який створив для фільму десятки пар ексклюзивних туфель. Зрештою, естетика солодкого та безтурботного життя у хмарах шовку й мережива повністю затьмарила реальні історичні факти. Саме ця бездоганна візуальна краса принесла стрічці омріяний Оскар за найкращий дизайн костюмів.

"Марія-Антуанетта": дивіться трейлер фільму онлайн

Днями ми писали про культові фільми про моду, які захоплюють з першої хвилини.