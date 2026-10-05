Що подивитися на Netflix, коли здається, що вже бачили все

Вечір, диван, плед і Netflix: здавалося б, ідеальна формула. Але щоразу виходить однаково: ви гортаєте стрічку так довго, що встигаєте випити чай, переглянути трейлери й трохи посумніти через те, що ніхто не підказує, що дивитися. Вибір фільму інколи складніший за сам фільм, і це знає кожен.

24 Канал зібрав п’ять фільмів Netflix 2022 року, які й зараз не виглядають як контент на один вечір. Обирайте, влаштовуйтеся зручніше і приємного перегляду!

"На Західному фронті без змін"

IMDb: 7,8

Молодий німець Пауль із захопленням іде на Першу світову, думаючи, що на нього чекають честь і героїзм. Реальність, звісно, швидко пояснює, що окопи мають зовсім інший сценарій.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 90% від критиків. Оглядачі хвалили стрічку за сильний антивоєнний меседж, похмуру атмосферу й те, як вона показує безглуздість війни без зайвого пафосу.

"На Західному фронті без змін": дивитись трейлер

"Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"

IMDb: 7,6

Класична історія про дерев’яного хлопчика тут стає значно темнішою і дорослішою. Дель Торо переносить її в Італію часів фашизму й робить акцент не на казковій моралі, а на втраті, любові, смерті й непокорі.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 96%. Критики особливо хвалили стоп-моушн-анімацію, візуальний стиль і те, що режисер не побоявся зробити знайому казку майже зовсім іншою.

"Піноккіо Ґільєрмо дель Торо": дивитись трейлер

"Дорога до НБА"

IMDb: 7,3

Скаут баскетбольної команди у виконанні Адама Сендлера знаходить в Іспанії неймовірно талановитого вуличного гравця і вирішує довести всім, що той може потрапити до НБА.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм отримав 94% від критиків. Особливо хвалили Сендлера за серйозну драматичну роль, емоційність і те, що спортивна історія не перетворилася на банальний набір мотиваційних промов.

"Дорога до НБА": дивитись трейлер

"Скляна цибуля: Ножі наголо"

IMDb: 7,1

Детектив Бенуа Блан вирушає на приватний грецький острів, де мільярдер збирає компанію дуже багатих і дуже дивних друзів. Потім хтось помирає – і вечірка різко стає цікавішою.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 91% від критиків. Оглядачі хвалили сценарій Раяна Джонсона, гумор, повороти сюжету та акторський склад із Деніелом Крейгом, Едвардом Нортоном, Кейт Гадсон і Жанель Моне.

"Скляна цибуля: Ножі наголо": дивитись трейлер

"Хороший медбрат"

IMDb: 6,8

Медсестра Емі починає підозрювати, що її тихий і уважний колега Чарлі може бути причетний до загадкових смертей пацієнтів. Найнеприємніше – фільм заснований на реальних подіях.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 74%. Критики мали претензії до сценарію, але майже одностайно хвалили Джессіку Честейн та Едді Редмейна, які тримають напругу навіть у дуже стриманих сценах.

"Хороший медбрат": дивитись трейлер

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