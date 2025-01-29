10 найкращих фільмів на Netflix, які стали справжніми фаворитами серед українців

Перегляд фільмів на Netflix вже давно став одним з улюблених занять для справжніх кіноманів. Особливо це приємно, коли стримінгова платформа оновлює список найпопулярніших стрічок, адже кожен новий топ – це можливість відкрити для себе нові фільми та серіали, які зараз в тренді. І, що важливо, в останньому оновленому списку можна знайти кілька українських фільмів, що безумовно радує.

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, які саме українські стрічки потрапили до списку популярних фільмів на Netflix, а також які ще фільми наразі займають провідні позиції на платформі. Це чудова можливість для кіноглядачів не лише насолодитися класикою, але й звернути увагу на нові тенденції та фільми, що виходять із різних кінематографічних традицій.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"Знову в дії"

За сюжетом фільму, Емілі та Метт колись залишили свою роботу в ЦРУ, вирішивши почати нове життя і зосередитися на створенні родини. Однак їхнє мирне існування не триває довго: коли їхнє прикриття розкривають, парі доводиться знову зануритись у небезпечний і жорстокий світ шпіонажу. Вони знову опиняються в центрі міжнародних інтриг, де кожен крок може стати останнім.

"Знову в дії": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається навколо того, як Емілі та Метт намагаються поєднати свої обов'язки на службі з бажанням захистити своїх близьких, що ставить їх перед численними моральними й фізичними викликами.

"Збори ОСББ"

За сюжетом фільму, жителі української багатоповерхівки збираються на загальні збори, щоб обговорити важливе питання: купівлю спільного генератора, який допоможе пережити зиму без перебоїв з електропостачанням. Однак, коли стає зрозуміло, що потужності генератора на всіх не вистачить, питання "кого залишити без тепла" стає серйозною проблемою.

Це питання загострює давні конфлікти між сусідами, розкриваючи приховані образи та незадоволення, що накопичувалися роками. В результаті сварки швидко переростають у непримиренне протистояння, де кожен прагне розв'язати проблему на свою користь.

"Збори ОСББ": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі цього соціального конфлікту постає питання моральних виборів та готовності йти на компроміси. Чи зможуть сусіди подолати власні амбіції, поступитися особистими інтересами й об’єднатися заради спільного блага? Це боротьба не лише за тепло в домі, але й за людську взаємодію та єдність в умовах труднощів.

"Кракен-дівча на ім'я Рубі"

За сюжетом фільму, Рубі Ґіллман – сором'язлива, мила, але дещо незграбна підлітка, яка, як і більшість її однолітків, прагне жити звичайним життям. Проте їй часто здається, що вона абсолютно невидима серед своїх друзів і навіть не може знайти своє місце у світі. Всі її спроби бути поміченою або зрозумілою закінчуються невдачами, і вона почувається як звичайна дівчина без особливих рис.

Однак усе змінюється, коли Рубі дізнається приголомшливу правду про своє походження: вона є нащадком королівського роду міфічних морських кракенів. Ця несподівана новина стає початком її неймовірної пригоди, яка не обмежується звичними підлітковими проблемами. Виявляється, її життя набуває нових, фантастичних обертів, а її рід має вплив на таємничі та глибокі води океану.

"Кракен-дівча на ім'я Рубі": дивіться онлайн трейлер фільму

Так починається подорож Рубі, у якій їй доведеться зіткнутися з небезпеками, розкрити таємниці своєї родини й, можливо, навіть знайти своє справжнє місце в цьому великому та складному світі. Пригода обіцяє бути настільки глибокою, як і океан, і не тільки змінить її життя, але й допоможе Рубі зрозуміти, хто вона насправді.

Серед найпопулярніших фільмів на Netflix також такі стрічки:

"Секрети домашніх тварин 2"

"AD VITAM"

"Секрети домашніх тварин"

"Ручна поклажа"

"Буча"

"БожеВільні"

"Знайомтеся – Джо Блек"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.