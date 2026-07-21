Ці вестерни затягують сильніше за будь-який бойовик: добірка, яку варто зберегти
Якщо слово "вестерн" досі викликає у вас асоціацію лише з чоловіками в капелюхах і конями, саме час переглянути свої погляди. Сучасний Дикий Захід давно навчився дивувати не лише перестрілками, а й сильними сюжетами, драмою та героями, які далеко не завжди діляться на "хороших" і "поганих".
24 Канал зібрав кілька вестернів, які точно варті уваги. І ні, знати, як правильно крутити револьвер, для перегляду не потрібно.
"Первісна Америка"
Події розгортаються у 1857 році. Сара Ровелл разом із маленьким сином вирушає через Дикий Захід у пошуках батька дитини. Попереду – небезпечна територія, де вистачає бандитів, войовничих племен, мормонів і людей, яким закон давно не указ.
Це не романтична прогулянка преріями, а жорстка історія про вибір, втрати й боротьбу за життя.
"Первісна Америка": дивитись трейлер
"Біллі Кід"
Легенда Дикого Заходу тут постає трохи з іншого боку. Після сімейної трагедії підліток Ріо разом із сестрою тікає від власного дядька, який хоче їх убити. На їхньому шляху з'являється знаменитий Біллі Кід – один із найвідоміших злочинців своєї епохи.
Іноді навіть найбільш розшукуваний бандит може виявитися поряднішим за "зразкового" родича.
"Біллі Кід": дивитись трейлер
"Знебожені"
Уявіть місто, де майже не залишилося чоловіків. Саме таким є Ла Белль, куди приводять пошуки небезпечного бандита Френка Ґріффіна. Але місцеві жінки зовсім не схожі на беззахисних героїнь старих вестернів.
Цей серіал доводить: Дикий Захід давно перестав бути територією виключно ковбоїв.
"Знебожені": дивитись трейлер
"Світ Дикого Заходу"
Так, це вже не класичний вестерн. Але ковбої, салуни, дуелі та капелюхи тут теж є – просто з дуже несподіваним технологічним доповненням.
У футуристичному парку роботи допомагають відвідувачам прожити будь-яку фантазію про Дикий Захід. Щоправда, одного дня андроїди вирішують, що роль мішеней їм більше не подобається.
"Світ Дикого Заходу": дивитись трейлер
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