На День Валентина: найкращі фільми про кохання всіх часів

Оскільки День закоханих уже на носі, то варто трішки підготуватись до атмосфери свята. Не дарма кажуть, що 14 лютого у повітрі є багато любові, пристрасті та щастя.

Щоб задати тон цьому дню або ж хочете провести час з коханою людиною за переглядом чогось романтичного, то 24 Канал обрав ті фільми, які можна назвати найкращими у темі кохання.

Найкращі фільми про кохання

"Вік Аделін", 2015

Рейтинг IMDb: 7,2

Після дивної автокатастрофи Аделін перестає старіти й назавжди залишається 29-річною. Вона змушена постійно змінювати особистість, щоб ніхто не помітив її "вічності". Через це вона живе самотнім життям і віддалилась навіть від власної доньки.

Усе змінюється, коли жінка закохується в Елліса. Зустріч із його батьком, який колись кохав її в молодості, змушує Аделін зіткнутися з минулим віч-на-віч.

"Вік Аделін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Між небом і змелею", 2005

Рейтинг IMDb: 6,7

Девід заселяється у квартиру й зустрічає там привид дівчини на ім'я Елізабет. Виявляється, що вона в комі після аварії. Поступово між ними виникають почуття.

Коли лікарі вирішують відключити її від апаратів, Девід бореться за її життя.

"Між небом і землею": дивіться онлайн трейлер фільму

"Будинок біля озера", 2006

Рейтинг IMDb: 6,8

Кейт і Алекс листуються через чарівну поштову скриньку, хоча живуть у різних роках – вона у 2006-му, він у 2004-му. Між ними народжується кохання, попри неможливість зустрітися.

Коли Кейт розуміє, що Алекс може загинути в майбутньому, вона попереджає його листом.

"Будинок біля озера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Винні зірки", 2014

Рейтинг IMDb: 7,6

Гейзел – підліток з онкологією, яка боїться прив'язуватися до людей. Вона знайомиться з оптимістичним Огастусом, і між ними спалахує кохання.

Вони разом переживають подорож мрії, але хвороба повертається – цього разу до Огастуса.

"Винні зірки": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми про кохання входять до списку найкращих?