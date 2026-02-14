На День Валентина: найкращі фільми про кохання всіх часів
- 24 Канал рекомендує найкращі фільми про кохання, серед яких: "Вік Аделін", "Між небом і землею", "Будинок біля озера", "Винні зірки" та інші.
- Кожен фільм має унікальний сюжет, що розкриває різні грані кохання.
Оскільки День закоханих уже на носі, то варто трішки підготуватись до атмосфери свята. Не дарма кажуть, що 14 лютого у повітрі є багато любові, пристрасті та щастя.
Щоб задати тон цьому дню або ж хочете провести час з коханою людиною за переглядом чогось романтичного, то 24 Канал обрав ті фільми, які можна назвати найкращими у темі кохання.
Найкращі фільми про кохання
"Вік Аделін", 2015
Рейтинг IMDb: 7,2
Після дивної автокатастрофи Аделін перестає старіти й назавжди залишається 29-річною. Вона змушена постійно змінювати особистість, щоб ніхто не помітив її "вічності". Через це вона живе самотнім життям і віддалилась навіть від власної доньки.
Усе змінюється, коли жінка закохується в Елліса. Зустріч із його батьком, який колись кохав її в молодості, змушує Аделін зіткнутися з минулим віч-на-віч.
"Вік Аделін": дивіться онлайн трейлер фільму
"Між небом і змелею", 2005
Рейтинг IMDb: 6,7
Девід заселяється у квартиру й зустрічає там привид дівчини на ім'я Елізабет. Виявляється, що вона в комі після аварії. Поступово між ними виникають почуття.
Коли лікарі вирішують відключити її від апаратів, Девід бореться за її життя.
"Між небом і землею": дивіться онлайн трейлер фільму
"Будинок біля озера", 2006
Рейтинг IMDb: 6,8
Кейт і Алекс листуються через чарівну поштову скриньку, хоча живуть у різних роках – вона у 2006-му, він у 2004-му. Між ними народжується кохання, попри неможливість зустрітися.
Коли Кейт розуміє, що Алекс може загинути в майбутньому, вона попереджає його листом.
"Будинок біля озера": дивіться онлайн трейлер фільму
"Винні зірки", 2014
Рейтинг IMDb: 7,6
Гейзел – підліток з онкологією, яка боїться прив'язуватися до людей. Вона знайомиться з оптимістичним Огастусом, і між ними спалахує кохання.
Вони разом переживають подорож мрії, але хвороба повертається – цього разу до Огастуса.
"Винні зірки": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще фільми про кохання входять до списку найкращих?
- "Привид". Після своєї загибелі Сем залишається між світами, щоб захистити кохану Моллі й довести їй, що їхнє кохання сильніше за смерть.
- "Три метри над рівнем неба". Бунтівний Аче й правильна Бабі закохуються всупереч різниці характерів і соціальних світів, але їхні почуття не витримують реальності.
- "Найкраще в мені". Колишні закохані зустрічаються через багато років і знову стикаються з почуттями, які колись розлучили їх через обставини та біль.
- "За п'ять кроків до кохання". Двоє підлітків із муковісцидозом закохуються, хоча змушені тримати дистанцію, бо навіть дотик може коштувати їм життя.
- "Усім хлопцям, яких любила раніше". Таємні любовні листи Лари Джин несподівано доходять до адресатів і перетворюють її вигадану романтику на справжню історію кохання.