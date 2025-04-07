5 найкращих фільмів про привидів, які варто подивитися хоча б один раз

Образ душі, що не може знайти спокою у потойбічному світі, здавна лякала людей що у фольклорі, що в літературі, а згодом і в кінематографі. Білі напівпрозорі тіла, які полюють на своїх жертв, не можуть не викликати мурашки по тілу.

Кіно 24 розповість про одні з найкращих фільми про привидів, де багато моторошних видовищ. Ці стрічки по-різному досліджують не тільки неспокійні душі, але й людей, які з ними стикаються.

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"Безневинні" (1961)

Один з найстрашніших та найтривожніших фільмів 1960-х років розповідає про молоду гувернантку міс Гідденс, яка приїжджає працювати в старовинний маєток. Вона має піклуватися про двох сиріт – Майлза і Флору. З часом міс Гідденс починає вірити, що діти одержимі духами попередніх слуги та гувернантки, які загинули за загадкових обставин.

"Безневинні": дивіться трейлер онлайн

"Інші" (2001)

Події містичного трилера відбуваються у Британії в середині 40-х років. Грейс Стюарт відвозить дітей у готичний маєток, де чекатиме чоловіка з війни. Малі Енн та Ніколас мають незвичну алергію – вони не можуть виходити на сонячне світло. У дітей немає друзів, тому Грейс дивується, коли донька розказує їй, що бачила в особняку хлопчика. Згодом вона й сама помічає дивні речі. Захопливий фільм поєднав моторошність класичної історії про привидів та сучасні елементи фільмів жахів.

"Інші": дивіться трейлер онлайн

"Сяйво" (1980)

Знаменитий горор Стенлі Кубрика за мотивами книжки Стівена Кінга розповідає про Джека Торренса, який стає готельним доглядачем і переїжджає в цю незвичну місцину з сім'єю. На самоті з ними відбуваються моторошні речі. Ця стрічка переслідує іншу думку – причина деяких подій може ховатися не в привидах, а в нас самих.

"Сяйво": дивіться трейлер онлайн

"Полтергейст" (1982)

Молода родина розуміє, що в їхньому будинку водяться примари. Спершу вони видаються дружніми, бо просто рухають предмети. Та з часом жителі потойбіччя стають більш жорстокими. Вони починають знущатися з родини, а потім викрадають молодшу доньку. Це класика жанру, моторошна та деталізована.

"Полтергейст": дивіться трейлер онлайн

"Історія примари" (2017)

Музикант, який жив у будинку з коханою дівчиною, потрапляє в аварію. Але в морзі він прокидається та розуміє, що став привидом. Чоловік вирішує повернутися до улюбленого дому. Він спостерігає за тим, як його кохана переживає горе, не знаходить собі місця, а згодом оговтується і починає нове життя. Це не такий страшний, як глибокий фільм про кохання, час та життя після смерті.

"Історія примари": дивіться трейлер онлайн