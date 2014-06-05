Як зрозуміти Близький Схід і війни в регіоні: топ фільмів і серіалів, які варто переглянути

Близький Схід вже багато десятиліть залишається "гарячою точкою" на геополітичній мапі світу. Природньо, що рано чи пізно ці невигадані драми зацікавили митців і подарували чимало кіно- та телешедеврів, завдяки яким у нас здебільшого й формується стійке уявлення про події в регіоні.

Це не означає, що воно правильне та достовірне, тут швидше все залежить від погляду. Втім, це дуже цікавий інструмент, який дозволить якщо не краще зрозуміти дуже заплутану природу конфлікту, то точно отримати естетичне задоволення від якісного продукту.

У підбірці 24 Каналу не має ранжування, а фільми та серіали подані за хронологією історичних подій, з якими вони пов'язані.

Зверніть увагу! Уважний глядач помітить, що ця підбірка доволі тенденційна і часто є поглядом лише з одного боку – проїзраїльського, проєвропейського чи то проамериканського. Це не зовсім так, хоча раціональне зерно тут є. Варто розуміти, що тема доволі складна й тут не завжди можуть дати собі раду навіть досвідчені медійники.



Нещодавній скандал із документальним фільмом BBC про страждання дітей Гази, де головним героєм став син одного з лідерів ХАМАС, який видавав себе за нейтрального спостерігача, це лише підтверджує.

Лоуренс Аравійський (1962) / Lawrence of Arabia / Рейтинг IMDB - 8,3

Починати неодмінно треба з класики. "Лоуренс Аравійський" – це екранізація спогадів британського шпигуна Томаса Лоуренса, якому вдалося примирити ворогуючі арабські племена та підняти їх на повстання проти Османів під час Першої світової війни.

Попри свій поважний вік і скажений хронометраж у 3,5 години стрічка на диво не вийшла в тираж (як, на жаль, буває з іншою кінокласикою 20 століття), а досі сприймається як серйозний твір, вартий уваги. У ній ви побачите ще тих "напів диких арабів" до того, як у них з'явились незалежність, нафта і можливість придбати собі Кріштіану Роналду.

Крім того ви побачите воєнну бюрократію британської армії та втому турецької, а також дивовижне нестандартне мислення одного офіцера, який змінив геть усе, нехай трішки й набрехав про реальну кількість підірваних ним турецьких потягів.



Справжній принц Фейсал і справжній Томас Лоуренс на мирних переговорах у Парижі, 1919 рік

Більшість героїв у фільмі мають реальних історичних прототипів, а герой принца Фейсала (майбутнього короля Сирії та Іраку) ще й нагадає про необхідність пізнання Сили. До речі, Алек Гіннес – не єдиний зв’язок "Лоуренса Аравійського" зі Star Wars, адже британську штаб-квартиру в Каїрі та палац Падме Амідали на планеті Набу знімали в одному місці – в Севільї.

Трейлер фільму "Лоуренс Аравійський": дивіться відео

Шпигун (2019) / The Spy / Рейтинг IMDB – 7,9

Британський комедійний актор Саша Барон Коен зробив собі ім'я на образах фріків, тому спершу до його участі в серйозному проєкті, ба більше, головній ролі, було скептичне ставлення. Втім, воно зникає буквально з перших хвилин.

Саша Барон Коен в образі легендарного ізраїльського шпигуна Елі Коена – неймовірно розкішний. Крім видатної акторської гри варто подякувати за увагу до деталей та історичної прискіпливості шоуранеру Гідеону Раффу (саме його серіал Prisoners of War став основою для американської адаптації, що перетворилась на культовий проєкт Homeland), який наважився екранізувати цю історію і не зіпсував її ні на грам.

Нагадуванням про те, що це не просто історія, стала таємна операція Моссаду з повернення до Ізраїлю тіла Елі Коена, яку спецслужба провела навесні 2025 року.

Серіал розповідає про ізраїльського шпигуна, який проник до верхівки сирійської влади у 1960-ті та роками передавав найбільші секрети тодішніх головних ворогів Ізраїлю. Ми побачимо таємні операції Моссаду на кількох континентах, дізнаємось про тогочасне життя в Ізраїлі та Сирії, а також про роль у цій історії СРСР.

Трейлер фільму "Шпигун": дивіться відео

Мюнхен (2005) / Munich / Рейтинг IMDB - 7,5

Фільм Стівена Спілберга розповідає про найгучніший теракт в історії Олімпійський ігор – захоплення палестинськими терористами членів збірної Ізраїлю з боротьби в 1972 році.

Геніальний режисер покроково та, здається, з документальною точністю розповідає про теракт, а також вдається до сміливої реконструкції таємної операції "Моссаду" з ліквідації його організаторів. Блискучий акторський ансамбль і повне занурення в події, разом із обов’язковим моральним самокопанням головного героя створюють дуже атмосферну історію.

Головна ж її чеснота – це те, що до зла і вбивств ніхто не готовий – ані терористи, ані агенти "Моссаду", але кожен врешті наважується, ніби запускаючи колесо терору, яке не зупинилося й досі.

Трейлер фільму "Мюнхен": дивіться відео

Долина сліз (2020) / Valley of Tears / Рейтинг IMDB – 7,6

Якщо "Шпигун" – це хронологічно 1960-ті, то "Долина сліз" присвячена першим дням Війни Судного дня жовтня 1973 року.

Серіал показує очима простих людей початок бойових дій і розповідає про героїв танкової битви на Голанських висотах, яким вдалося зупинити танкові армади, зібрані з найсучасніших на той час радянських машин.

Автори велику увагу приділили історичній достовірності (це не лише про техніку, жаргон і одяг, але й про співідношення втрат сторін) і навіть знімали практично на місці самих боїв, через що навіть доводилось зупиняти процес зйомки, оскільки прикордоння залишається небезпечним місцем і зараз.

Трейлер фільму "Долина сліз": дивіться відео

Голда (2023) / Golda / Рейтинг IMDB – 6

Це не шедевр, але переглянути варто заради чергового перевтілення Гелен Міррен, яка цього разу втілила образ видатної киянки та четвертої прем'єр-міністерки Ізраїлю Голди Мейр.

У центрі уваги – Війна Судного Дня 1973 року, що почалася з "раптової" атаки сил Єгипту та Сирії. Про підготовку до неї спецслужби Ізраїля знали, але під тиском США та особисто Генрі Кіссінджера (його грає великий друг України Лієв Шрайбер) змушені були вдавати, що це для них сюрприз. Це призвело до необхідності для Голди Мейр робити страшний вибір.

Детально Хто такий Генрі Кіссінджер – біографія видатного дипломата

Фільм дає погляд на ті події з великих кабінетів, а що було "на землі" розповідає серіал "Долина сліз".

Трейлер фільму "Голда": дивіться відео

Операція "Арго" (2012) / Argo / Рейтинг IMDB - 7,7

Фільм, який довів, що Бен Аффлек не лише чудовий сценарист і актор, але й топовий режисер. За "Арго" Аффлек отримав цілком заслужений "Оскар" і повернув віру в силу кіно. У буквальному сенсі.

У центрі сюжету – реальне захоплення ісламськими фанатиками американського посольства в Тегерані в 1979 році та цілком реальна історія порятунку групи дипломатів завдяки в прямому сенсі фантастичній операції ЦРУ.

Трейлер фільму "Арго": дивіться відео

Вальс с Баширом (2008) / Waltz with Bashir / Рейтинг IMDB – 8,0

Єдиний у цій антології мультфільм, можливо, буде найважче дивитися. Бо він про пошуки правди щодо одного з найвідоміших воєнних злочинів на Близькому сході – різанини палестинських біженців в ліванських поселеннях Сабра і Шатіла під час Першої ліванської війни 1982 року.

Він про неприємну і незручну правду, ПТСР і життя з травмою (в основу лягли особисті переживання режисера Арі Фольмана). "Вальс с Баширом" дійсно важко дивитися, але й відірватися неможливо.

Трейлер фільму "Вальс з Баширом": дивіться відео

Привиди Бейрута (2023) / Ghosts of Beirut / Рейтинг IMDB – 7,3

Цей мінісеріал також зав’язаний на події Першої ліванської війни і розповідає про одного з її учасників – молодого палестинця Імада Мугнія, який стане одним із творців "Хезболли" та одним із найнебезпечніших людей на Близькому Сході, відповідальним за сотні мертей.

Автори показують еволюцію Мугнія та його перетворення з борця за свободу та вищі цілі на терориста та бізнесмена. Бонусом йде операція з його ліквідації ізраїльськими спецслужбами (даруйте за спойлер).

Трейлер фільму "Привиди Бейрута": дивіться відео

"Морпіхи" (2005) / Jarhead / Рейтинг IMDB – 7,0

"Три королі" (1999) / Three Kings / Рейтинг IMDB – 7,1

Два різні погляди на операцію "Буря в пустелі" 1991 року – оптимістичний та песимістичний. У ролях – зірки Голівуду та легенди хіп-хопу (і мова не лише про Айс К’юба, але й про Марка Волберга).

"Три королі" – це веселе роуд-муві про пригоду морпіхів у завойованому Іраці, нехай і з фінальним широким жестом та натяком про "не все так однозначно", а "Морпіхи" – депресивна драма про життя, яке випереджає, а подекуди й розчавлює мрії.

В обох випадках – це якісне та атмосферне кіно, яке більше розповідає на про війну в Іраці, а про ставлення до неї.

Трейлер фільму "Морпіхи": дивіться відео

Осло (2021) / Oslo / Рейтинг IMDB – 6,7

На тлі розкрученої "Голди" фільм "Осло" пройшов якось непомітно, але це прикра недоречність. Насправді ж маємо дуже сильний фільм про таємні переговори між Ізраїлем і палестинцями, організовані буквально фрілансерами, коли у всіх інших опустилися руки.

Найцікавіше, що це реальна історія (переговори в столиці Норвегії відбулися в 1993 році) й десь так воно і було насправді, хіба що автори дещо прикрасили та спростили, бо спершу це була бродвейська п'єса, а вже потім канал HBO (сам по собі – знак якості) довірив її автору зробити екранізацію, а ще запросив класних акторів – Ендрю Скотта та Рут Вілсон.

Саме вони грають організаторів переговорів і ніби їхніми очима глядач дивиться на учасників події з Ізраїлю та Палестини, не приймаючи жодну зі сторін, що буває в кіно доволі рідко.

Трейлер фільму "Осло": дивіться відео

"Сиріана" (2005) / Syriana / Рейтинг IMDB – 6,9

"Тіло брехні" (2008) / Body of Lies / Рейтинг IMDB – 7,0

Американські шпигунські трилери від голлівудських класиків з чудовими акторськими ансамблями та претензією на "зараз я вам поясню, як все працює на Близькому Сході". Як ви вже знаєте з реальних подальших подій – нічого з цих пояснень не доказово, але дивитися все одно цікаво, нехай це й "казочка".

Трейлер фільму "Тіло брехні": дивіться відео

"Володар бурі" (2008) / The Hurt Locker / Рейтинг IMDB – 7,5

"Американський снайпер" (2014) / American Sniper / Рейтинг IMDB – 7,3

"Покоління вбивць" (2008) / Generation Kill / Рейтинг IMDB – 8,4

"Бойові дії" (2025) / Warfare / Рейтинг IMDB – 7,3

Відразу 4 проєкти про одну й ту ж війну – американське вторгнення в Ірак 2003 року та подальші події. Головна ідея усіх – "а якого біса ми тут забули". І якщо свіжий Warfare Алекса Гарланда – це старанно відтворений момент, а American Sniper Клінта Іствуда – геніальне стосовно деталей, але доволі тупикове кіно, то Hurt Locker – просто забутий шедевр (дивно таке казати про володаря "Оскара" за найкращий фільм, який дав старт зірковим кар’єреа Джеремі Реннера та Ентоні Макі, але тим не менше).

Що ж до Generation Kill, то мінісеріал Девіда Саймона – це неймовірний топ. Це і бойовик, і сатира на рівні Швейка, і драма, а ще – сувора правда життя та війни, до якої майже наблизився вище згаданий фільм Jarhead Сема Мендеса, але так і не взяв цю висоту.

Сирійська наречена (2004) / The Syrian Bride / Рейтинг IMDB – 7,4

Трагікомедія про життя друзів на окупованих Ізраїлем Голанських висотах та їхні непрості стосунки з владою Ізраїлю та Сирії. Фільм з розряду "і сміх, і гріх".

Втім, у ньому чимало паралелей і з нинішними подіями в Україні, яка волею російського диктатора нині розділена і багато її громадян, так само як і головна героїня "Нареченої" ризикують після перетину кордону більше не повернутися на Батьківщину.

Трейлер фільму "Сирійська наречена": дивіться відео

Фауда (2015 – / Fauda / Рейтинг IMDB – 8,3

Ізраїльський серіал про будні бійців ШАБАК – місцевої спецслужби, що протистоїть численним загрозам і ворогам. Головні герої серіалу – так звані "містааравім", тобто залегендовані під арабів євреї, які працюють під прикриттям і виконують надскладні антитерористичні операції.

Наразі шоу має 5 сезонів, не всі вони були рівними, але перші точно стали справжнім стандартом для жанру. При цьому саме життя підкидає шоураннерам все нові та нові сюжети, тому за бажання Fauda можна знімати ще багато років. Автори не скотилися в пропаганду і вже 5 сезонів тримають баланс.

Дуже жорсткі та навіть натуралістичні сцени сутичок, перестрілки та бої – все це знято дуже якісно. Крім того, автори серіалу навмисно показують ворогів не як ходячі стереотипи та бутафорних монстрів без душ, а наділяють терористів реальною мотивацією.

Трейлер "Фауда": дивіться відео

Тегеран (2020 – 2025) / Tehran / Рейтинг IMDB – 7,6

Ще один сильний ізраїльський серіал. Він розповідає про протистояння спецслужб Ізраїлю та Ірану, а головним місцем дії, як зрозуміло з назви, є місто Тегеран.

За сюжетом, операція Моссаду в Ірані йде не за планом і молода агентка Тамар Рабінян опиняється у ворожому для себе місті, немов у пастці. На Тамар відкривається справжнє полювання і очолює його досвідчений оперативник КВІР (Корпусу Вартових Ісламської революції), якого грає блискучий Шон Тоуб (той самий харизматичний злодій з перших сезонів "Батьківщини")

Серіал "Тегеран" став справжньою сенсацією, адже блискуче впорався зі завданням показати реалістично сучасний Іран.

Трейлер серіалу "Тегеран": дивіться відео

Це була просто випадковість (2025) / It Was Just an Accident / Рейтинг IMDB – 7,4

Цьогорічна Золота пальмова гілка фестивалю в Каннах дісталася унікальному фільму іранського режисера Джафара Панагі. Цей фільм про те, як колишні в’язні зустріли свого ката і тепер мають вирішити, що з ним робити. Сам режисер кілька років провів в іранських буцегарнях і точно знає, про що знімає кіно.

Це дуже особисте кіно і при цьому пронизливо правдиве. Панагі знімав своє кіно таємно в Ірані, ризикуючи нарватися на новий арешт, а тепер – після тріумфу в Каннах – планує повернутися на Батьківщину.