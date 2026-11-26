24 Канал підготував добірку атмосферних горорів про прокляття, у яких містика переплітається з психологічною напругою, а відчуття небезпеки не зникає до фінальних титрів. Ідеальний варіант для тих, кому останнім часом надто спокійно спиться.

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популярні відео

"Дзвінок", 2002

Жанр: містичний горор, детектив

IMDb: 7,1



Журналістка Рейчел Келлер розслідує загадкові смерті підлітків, пов'язані з моторошною відеокасетою. Кожен, хто переглядає запис, отримує телефонний дзвінок із попередженням про смерть через сім днів. Рейчел сама переглядає відео, після чого розпочинає перегони з часом, намагаючись розгадати природу прокляття.

Чому варто подивитися: культова похмура естетика, блискуча гра Наомі Воттс та атмосфера, яка лякає значно ефективніше за десятки скримерів. Після цього фільму навіть телевізор у порожній кімнаті матиме підозрілий вигляд.



"Дзвінок": дивитись трейлер

"Воно йде за тобою", 2014

Жанр: психологічний горор, містика

IMDb: 6,8



Після інтимної близькості з хлопцем молода дівчина на ім'я Джей стає жертвою дивного прокляття. Відтепер її переслідує надприродна істота, яка може набувати вигляду будь-якої людини. Вона не біжить, не поспішає і не втомлюється. Просто невпинно наближається до своєї жертви.

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Чому варто подивитися: ретроестетика, моторошний електронний саундтрек та оригінальна концепція страху. Режисер примудряється перетворити звичайного перехожого на джерело паніки, навіть не додаючи спецефектів.



"Воно йде за тобою": дивитись трейлер

"Затягни мене до пекла", 2009

Жанр: містичний горор, чорна комедія

IMDb: 6,6

Працівниця банку Крістін Браун, прагнучи отримати підвищення, відмовляє літній жінці у продовженні терміну виплати кредиту. Однак клієнтка вирішує залишити не негативний відгук, а дещо серйозніше – смертельне прокляття. Тепер Крістін має лише три дні, щоб урятувати власну душу від демонічної сили.

Чому варто подивитися: режисер Сем Реймі майстерно балансує між справжнім жахом, абсурдом та чорним гумором. Динамічний, видовищний і місцями навмисно огидний горор, який доводить, що кар'єрне зростання іноді має надто високу ціну.



"Затягни мене до пекла": дивитись трейлер

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"Усміхайся", 2022

Жанр: психологічний горор, трилер

IMDb: 6,5

Психіатриня Роуз Коттер стає свідком трагічної смерті своєї пацієнтки. Після цього навколо неї починають відбуватися незрозумілі події, а знайомі й незнайомі люди лякають її неприродними усмішками. Намагаючись з'ясувати причини дивних видінь, жінка знаходить зв'язок між кількома загадковими смертями.

Чому варто подивитися: гнітюча атмосфера, вдала операторська робота, ефектні скримери та цікаве переосмислення теми психологічних травм. Фільм, після якого надмірно привітливі люди можуть почати викликати занепокоєння.



"Усміхайся": дивитись трейлер

"Прокляття", 2004

Жанр: містичний горор, трилер

IMDb: 5,9

Американка Карен, яка перебуває в Японії, влаштовується доглядати за літньою жінкою. Однак будинок, у якому та мешкає, приховує страшну історію. Колись тут сталася трагедія, яка породила могутнє прокляття. Відтоді кожен, хто переступає поріг будинку, ризикує стати його наступною жертвою.

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Чому варто подивитися: японська естетика жахів, нелінійна оповідь, моторошні звукові ефекти та відчуття безвиході. Тут навіть ковдра, під якою зазвичай ховаються від страшних сцен, не гарантує безпеки.

"Прокляття": дивитись трейлер





Маємо для вас добірку фільмів жахів на вечір. Від них точно будуть мурахи по тілу.