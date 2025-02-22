3 захопливі історичні серіали, від яких неможливо відірватися

Протягом останніх років історичні серіали набули великої популярності. Такі кінострічки не лише розважають, а й дозволяють глядачам зануритися у важливі події минулого.

24 Канал підготував добірку захопливих історичних серіалів, які точно сподобаються. Ці стрічки вдало поєднують історичну правдивість із цікавими сюжетами, глибокими персонажами та яскравими костюмами.

Не пропустіть 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які стали фаворитами українців за останній час

"Корона" (2016-2023)

Після смерті свого батька молода королева Єлизавета II несподівано вступає на престол. Дівчина вчиться керувати країною, долаючи політичні виклики, особисті драми та випробування королівської родини. Глядачі стають свідками напружених відносин з прем'єр-міністром та скандальних ситуацій, що загрожують іміджу королеви. Втім, чи можна бути хорошим монархом і водночас щасливою людиною?

"Корона": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Вікінги" (2013-2020)

Вікінг Рагнар Лодброк живе у селищі та мріє про великі морські походи. Коли він вирішує здійснити небезпечну подорож у невідомі землі, його життя змінюється назавжди. Постійні битви, інтриги та пошуки справжньої слави супроводжують шлях Рагнара. Боротьба за владу стає ще запеклішою після того, як до неї приєднуються рідні Лодброка.

"Вікінги": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Чорнобиль" (2019)

У центрі сюжету – історія аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою XX століття. Вибух на четвертому енергоблоці змінив долі як звичайних працівників станції, так і урядовців, які намагалися приховати масштаби трагедії. Глядачі мають змогу спостерігати за героїчними зусиллями ліквідаторів, які рятували світ від ще більшої катастрофи, а також моторошними наслідками радіаційного забруднення.

"Чорнобиль": дивіться трейлер серіалу онлайн

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