Для гарного настрою: 3 комедійні фільми, які варто подивитися в компанії друзів

Люди дивляться комедії, щоб не тільки підняти собі настрій, а й гарно провести час з близькими. Такі фільми викликають лише позитивні емоції та дають можливість добре відпочити ввечері.

Кіно 24 підготував добірку комедійних стрічок, які варто подивитися разом з друзями. Ці фільми сповнені жартів і кумедних ситуацій, що здатні розвеселити будь-кого.

Не пропустіть 4 найкращі сімейні фільми, які варто переглянути з родиною

"Шахрайки"

Пенні заробляє собі на життя за допомогою афер. Втім, дівчина лише поки вивчає нові схеми обману, тоді як Жозефіна – досвідчена шахрайка, яка має амбіції та бажання отримати якомога більше грошей. Одного дня жінки знайомляться, але одразу помічають відмінності між собою. Однак це не заважає Жозефіні стати наставницею Пенні та навчити колегу дієвих методів обману. Водночас план героїнь може зірватися з появою заможного Тома, статки якого вони обидві хочуть собі привласнити.

"Шахрайки": дивіться трейлер онлайн

"Ідеальні незнайомці"

У центрі сюжету – коло друзів, які вирішили провести вечір у компанії один одного. Вони знайомі вже дуже давно, ще з самого дитинства. Втім, кожен з них приховує свої секрети, якими не бажає ділитися з іншими. Тому герої вирішують зіграти в гру, щоб ще більше зблизитися. Усі мають читати вголос нові повідомлення з власних телефонів, а на дзвінки відповідати лише на гучному зв'язку. Однак гра призводить до того, що з кожним раундом розкривається все більше жахливих таємниць, про які навіть ніхто й подумати не міг. Водночас зупиняти цей процес друзі не планують.

"Ідеальні незнайомці": дивіться трейлер онлайн

"Похмілля у Вегасі"

Сюжет фільму розгортається навколо найкращих друзів, які прибувають на парубоцьку вечірку в Лас-Вегасі. Хлопці настільки гарно повеселилися, що наступного ранку прокинулися в доволі дивній ситуації. В одного з них відсутній зуб, у шафі сидить чиясь дитина, а у ванній кімнаті з'явився справжній тигр. Водночас зник наречений, з яким неможливо зв'язатися, що лише додає хаосу і плутанини. Тепер хлопцям варто відновити ланцюжок вчорашніх подій і розібратися з наслідками минулої ночі у Вегасі.

"Похмілля у Вегасі": дивіться трейлер онлайн

Обирайте фільм з переліку, який сподобався найбільше, запрошуйте друзів і насолоджуйтесь незабутнім відпочинком. Приємного перегляду!