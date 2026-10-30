Свій серед чужих: 4 кримінальні трилери про поліцейських під прикриттям та подвійну гру

Робота під прикриттям вимагає від поліцейських цілковитої відмови від минулого життя та повного занурення у кримінальний світ. Щодня ці агенти ризикують бути викритими, а межа між обов'язком і зрадою поступово стає для них майже невидимою.

24 Канал зібрав найкращі гостросюжетні трилери, які варто подивитися вже цього вечора.

"Відступники" (2006)

Рейтинг IMDb: 8,5

Ірландська мафія Бостона успішно впроваджує свого агента Коліна в лави місцевої поліції. Водночас правоохоронці відправляють молодого випускника академії Біллі працювати під прикриттям у злочинний синдикат. Обидва кроти швидко здобувають довіру свого нового керівництва та починають передавати важливу інформацію. Однак незабаром обидві сторони дізнаються про витік даних і відкривають безжальне полювання на зрадників у власних рядах.

"Відступники": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють бездоганну режисуру та майстерно закручений сюжет. Водночас деякі експерти вважають хронометраж фільму дещо затягнутим.

"Донні Браско" (1997)

Рейтинг IMDb: 7,7

Агент ФБР Джо Пістоне отримує завдання проникнути в одну з найвпливовіших мафіозних родин Нью-Йорка. Для цього він бере псевдонім Донні Браско і знайомиться з мафіозі на прізвисько Лівша. Досвідчений злочинець бере новачка під свою опіку та щиро вважає його найкращим другом. Через цю несподівану прив'язаність Джо опиняється перед важким моральним вибором між службовим обов'язком та зрадою близької людини.

"Донні Браско": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики хвалять стрічку за реалістичне зображення мафіозних буднів. Однак окремі рецензенти сварять проєкт за дещо повільний темп розвитку подій.

"Скажені пси" (1992)

Рейтинг IMDb: 8,2

Кримінальний бос збирає шістьох досвідчених злочинців для ідеального пограбування ювелірного магазину. Усі учасники не знають справжніх імен одне одного і користуються виключно "кольоровими" псевдонімами. Ретельно спланована операція несподівано перетворюється на криваву бійню з поліцією. Вцілілі грабіжники збираються на покинутому складі і починають жорстко перевіряти версію про наявність інформатора у своїй команді.

"Скажені пси": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes експерти захоплюються новаторським нелінійним сценарієм та сміливою режисурою. Однак частина критиків досі засуджує стрічку за велику кількість сцен відвертого насильства.

"На гребені хвилі" (1991)

Рейтинг IMDb: 7,3

Банда злочинців у масках колишніх президентів США віртуозно грабує місцеві банки. ФБР підозрює у цих нападах групу місцевих професійних серферів. Для перевірки версії молодий агент Джонні Юта вчиться стояти на дошці та знайомиться з харизматичним лідером спільноти Боді. Правоохоронець поступово захоплюється екстремальним стилем життя нових друзів і через це ризикує повністю провалити свою місію.

"На гребені хвилі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну динаміку та видовищність екшн-сцен. Натомість критики часто сварять фільм за дещо наївний сюжет і пафосні діалоги.

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