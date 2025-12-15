4 мінісеріали, які варто подивитися, коли хочеться розслабитися
- 24 Канал рекомендує 4 мінісеріали з цікавими сюжетами: "Нічний адміністратор", "Мілдред Пірс", "Джон Адамс" і "Кінець параду".
- Ці серіали мають високі рейтинги на IMDb і пропонують різноманітні історії – від шпигунських до драматичних.
Мінісеріали – це чудовий варіант для вечора, коли хочеться побачити цікаву історію, але щоб вона не була затяжною. На щастя, є багато стрічок, які можна обрати на будь-який смак.
24 Канал підібрав декілька мінісеріалів із захопливими сюжетами, які не просто допоможуть розслабитись, а й закарбуються у пам'яті.
Мінісеріали, щоб розслабитись
"Нічний адміністратор", 2016
Рейтинг IMDb: 8,0
Це шпигунський мінісеріал за романом Джона Ле Карре. Колишній військовий Джонатан Пайн працює нічним адміністратором у готелях. Одного разу він випадково отримує компромат на впливового міжнародного торговця зброєю – Річарда Роупера. Після низки трагічних подій його завербовує британська розвідка. Джонатан погоджується на дуже небезпечне завдання – проникнути у найближче оточення злочинця.
"Нічний адміністратор": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Мілдред Пірс", 2011
Рейтинг IMDb: 7,6
Драматичний мінісеріал за романом Джеймса. М. Кейна. Події розгортаються під час Великої депресії. Мілдред – розлучена жінка, яка самотужки займається кар'єрою та бізнесом, щоб забезпечити доньок. Та от старша донька Веда йде наперекір рідній матері, що починає поступово руйнувати жінку.
"Мілдред Пірс": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Джон Адамс", 2008
Рейтинг IMDb: 8,4
Мінісеріал розповідає про шлях Джона Адамса, який був адвокатом, а згодом став другим президентом США. Сюжет показує Американську революцію, дипломатичні місії в Європі та ухвалення складних політичних рішень.
Серіал "Джон Адамс" – це портрет людини, яка часто залишається в тіні, але точно відіграла ключову роль у формуванні незалежної держави.
"Джон Адамс": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Кінець параду", 2012
Рейтинг IMDb: 7,4
Історія Крістофера Тітженса – британського аристократа, який опиняється між обов'язком, зрадливим шлюбом і почуттями до іншої жінки. Усе це відбувається на тлі Першої світової війни.
"Кінець параду": дивіться онлайн трейлер серіалу
