Коли опускаються руки: 4 спортивні драми, які повертають жагу до перемоги

Історії про аутсайдерів, які долають власні межі та ламають систему, здатні витягнути з емоційного дна краще за будь-які тренінги. Наша редакція зібрала найсильніші кінокартини, які гарантовано забезпечать вам потужний заряд енергії та мотивації.

Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом, пише 24 Канал.

"Людина, яка змінила все"

Рейтинг IMDb: 7,6

Генеральний менеджер бейсбольної команди Біллі Бін має серйозну проблему через брак фінансування. Він вирішує повністю змінити класичний підхід до формування складу та наймає молодого економіста Пітера Бренда. Разом чоловіки використовують математичний аналіз для пошуку талановитих, але недооцінених гравців. Цей ризикований крок назавжди ламає правила гри у світовому спортивному менеджменті.

"Людина, яка змінила все": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають гострий сценарій, який робить спортивну статистику неймовірно захопливою. Водночас кіноексперти критикують стрічку за певну емоційну сухість та брак динаміки змагань на екрані.

"Аутсайдери"

Рейтинг IMDb: 8,1

Автомобільна корпорація Форд ставить амбітну мету перемогти непереможну команду Феррарі на престижних перегонах у Ле-Мані. Для реалізації цього зухвалого плану керівництво наймає видатного конструктора Керолла Шелбі та запального британського перегонника Кена Майлза. Герої долають корпоративне втручання, закони фізики та власних демонів заради створення революційного спорткара. Їхня спільна праця виливається у легендарне протистояння на гоночній трасі, яке назавжди увійшло в історію.

"Аутсайдери": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискучий дует Метта Деймона та Крістіана Бейла, а також майстерно зняті сцени перегонів. Втім, кіноексперти критикують стрічку за хронометраж.

"Гонка"

Рейтинг IMDb: 8,1

Сюжет розповідає про суперництво двох геніальних пілотів Формули-1 Джеймса Ганта та Нікі Лауди. Чоловіки мають абсолютно протилежні характери та життєві цінності. Гант насолоджується славою та ризиком, тоді як Лауда покладається на холодний розрахунок і залізну дисципліну. Кожен з них готовий ризикувати життям заради чемпіонського титулу.

"Гонка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають режисуру Рона Говарда та неймовірну візуальну естетику 70-х років. Однак кіноексперти критикують стрічку за дещо шаблонне протиставлення "поганого" і "хорошого" хлопця.

"Крід: Спадок Роккі Бальбоа"

Рейтинг IMDb: 7,6

Адоніс Джонсон, позашлюбний син легендарного чемпіона Аполло Кріда, вирішує пов'язати своє життя з професійним боксом. Юнак вирушає до Філадельфії та знаходить старого друга свого батька – Роккі Бальбоа. Досвідчений ветеран погоджується стати наставником амбітного юнака. Тож тепер вони готуються до найголовнішого поєдинку, який має довести право Адоніса носити гучне прізвище.

"Крід: Спадок Роккі Бальбоа": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають акторську гру Майкла Б. Джордана та вдале перезавантаження культової франшизи. Водночас кіноексперти критикують стрічку за передбачуваність фіналу та надмірне наслідування структури найпершого фільму про Роккі.

А якщо вам подобається дивитися футбольні матчі, то раніше ми публікували добірку фільмів про цей вид спорту.