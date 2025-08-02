Серед претендентів на звання найкращих анімаційних компаній у світі – студія Pixar. У 1995 році компанія першою створила повнометражний комп'ютерний анімаційний фільм "Історія іграшок", що стало важливим кроком в історії кіно.

У Pixar вийшло чимало цікавих мультфільмів, багато з яких можуть стати класичними. Їх обожнюють за поєднання кумедних жартів з вдалими персонажами й щирими та зворушливими історіями. Кіно 24 розповість про одні з найкращих мультиків Pixar.

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"ВОЛЛ·І" (2008)

Коли світ стає надто забрудненим для життя, люди покидають Землю. Роботам ВОЛЛ·І доручено очистити планету від сміття. Та за 700 років тут залишається лиш один робот, який відхиляється від своєї програми й вміє не тільки виконувати свою роботу, але й помічати та цінувати красу.

Якось він зустрічає іншого робота на ім'я ЄВА – між ними встановлюється особливий зв'язок.

"ВОЛЛ·І": дивіться трейлер онлайн

"Історія іграшок" (1995)

Родина Девісів готується до переїзду. Їхній син Енді тим часом святкує день народження й отримує в подарунок фігурку космічного рейнджера Базза.

Коли хлопчика немає вдома, іграшки оживають. Поява нової фігурки викликає заздрість у ковбоя Вуді, адже саме він раніше був улюбленцем Енді. Їхнє суперництво призводить до того, що вони обоє розлучаються з хлопчиком. Щоб повернутися до переїзду, їм доведеться працювати в команді.

"Історія іграшок": дивіться трейлер онлайн

"Вперед і вгору" (2009)

Літнього вдівця Карла Фредріксена змушують покинути його будинок за випадковий напад на будівельника. Тож він вирішує здійснити мрію, яка була спільною для нього та його дружини Еллі.

Карл бере тисячі повітряних куль, щоб доставити свою домівку до водоспаду у Південній Америці. Його супроводжує бойскаут Рассел. Фільм по-особливому обожнюють за його перші хвилини, де зображують подружнє життя Карла та Еллі з усіма радощами та негараздами.

"Вперед і вгору": дивіться трейлер онлайн

"Думками навиворіт" (2015)

У свідомості дівчинки Райлі живе п'ять основних емоцій: Радість, Печаль, Гнів, Відраза та Страх. Коли сім'я переїжджає до нового міста, Райлі складно адаптуватися.

Труднощі перетворюються на сумні спогади, яких дуже хоче позбутися Радість. Але внаслідок цього усі емоції випадають з мозкового центру. Їм необхідно повернутися, перш ніж Райлі почне впадати у депресію.

"Думками навиворіт": дивіться трейлер онлайн

"Суперсімейка" (2004)

Ера супергероїв завершилась – сім'я Боба Парра відтоді живе в селі та приховує свої здібності. Але герой сумує за славними часами неймовірних пригод.

Одного дня його мрії здійснюються – сімейка знову одягає костюми супергероїв та вирушає рятувати світ від чергового таємничого лиходія. Це один з найкращих мультиків про супергероїв з кумедними жартами і незабутніми персонажами.

"Суперсімейка": дивіться трейлер онлайн