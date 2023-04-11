6 найкращих серіалів, які вам не захочеться пропустити у квітні

Квітень 2023 року обіцяє бути насиченим для шанувальників серіалів, оскільки на екрани вийдуть довгоочікувані новинки від Hulu, Apple TV+, HBO Max тощо. У нашій добірці ми розглянемо 6 прем’єр, які можуть стати хітом цього місяця.

Захопливі історії, талановиті актори та дивовижні спецефекти – все це чекає на глядачів у квітні 2023 року. Дізнайтеся про найбільш очікувані серіали, які неодмінно зацікавлять широку аудиторію і не залишать байдужими навіть найвибагливіших глядачів у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix в Україні, які не можна пропустити

6 довгоочікуваних серіалів квітня

"Останнє, що він сказав мені" / The Last Thing He Told Me

Сезон: 1

Дата прем’єри: 14 квітня

Де дивитися: Apple TV+

Мінісеріал, що ґрунтується на однойменному романі-бестселері Лори Дейв, розповідає історію жінки на ім'я Ханна. Вона має налагодити стосунки зі своєю 16-річною падчеркою Бейлі, щоб розкрити таємницю зникнення свого чоловіка Оуена. У головних ролях у серіалі знялися Дженніфер Гарнер, Ангурі Райс та Ніколай Костер-Вальдау.

"Останнє, що він сказав мені": дивіться трейлер

"Баррі" / Barry

Сезон: 4

Дата прем’єри: 16 квітня

Де дивитися: HBO Max

4 сезон для цього серіалу стане останнім. Це чорна комедія, головний герой якого – колишній морський піхотинець і найманий вбивця, який відчуває, що завжди мріяв про акторську кар’єру.

"Баррі": дивіться трейлер

Дивіться також 9 найкращих нових фільмів, які варто переглянути на Netflix у квітні

"Дивовижна місис Мейзел" / The Marvelous Mrs. Maisel

Сезон: 5

Дата прем’єри: 16 квітня

Де дивитися: HBO

Ще один серіал, для якого цей сезон буде останнім. Він розповідає історію домогосподарки 1950-х років, яку покинув чоловік, проте вона несподівано відкриває у собі талант стендап-коміка.

"Дивовижна місис Мейзел": дивіться трейлер

"Зв’язані до смерті" / Dead Ringers

Сезон: 1

Дата прем’єри: 21 квітня

Де дивитися: Amazon

У центрі уваги перебувають сестри-близнюки Еліот і Беверлі Ментл, які володіють усім, що потрібно: наркотиками, коханцями та безкомпромісним бажанням зробити все, що необхідно, навіть якщо це означає порушення медичної етики.

"Зв’язані до смерті": дивіться трейлер

"Любов і смерть" / Love & Death

Сезон: 1

Дата прем’єри: 27 квітня

Де дивитися: HBO Max

Серіал "Любов і смерть" ґрунтується на реальних подіях, що відбулися в США в 1980-х роках. Ця історія розповідає про Кенді Монтгомері, ідеальну домогосподарку з Техасу, яка зарубала свою найкращу подругу Бетті Гор через ревнощі. Попередньо до вбивства, Монтгомері закрутила роман з Алланом, чоловіком своєї жертви. Головні ролі у серіалі виконали Елізабет Олсен, Лілі Рейб та Джессі Племонс.

"Любов і смерть": дивіться трейлер

"Фатальний потяг" / Fatal Attraction

Сезон: 1

Дата прем’єри: 30 квітня

Де дивитися: Paramount+

Цей мінісеріал представлений як глибоке переосмислення класичного трилера 1980-х років з Майклом Дугласом і Гленн Клоуз. В ньому досліджуються вічні теми шлюбу та невірності через призму сучасного ставлення до сильних жінок, розладів особистості та примусового контролю. Сюжет ставить на перший план жінку на ім'я Алекс Форрест, яка відмовляється припинити стосунки зі своїм одруженим коханцем Даном Галлагером. Для нього це була звичайна інтрижка, але для Алекс – щось більше. Це призводить до фатальних наслідків.

"Фатальний потяг": дивіться трейлер