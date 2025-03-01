3 найкращі романтичні фільми на Netflix для ідеального вечора з коханим

Якщо ви шукаєте ідеальний фільм для перегляду з коханою людиною, то романтичне кіно – безпрограшний варіант. Чуттєві історії про кохання, комедійні ситуації та тепла атмосфера допоможуть створити особливий настрій.

24 Канал підготував найкращі фільми, які варто переглянути разом зі своєю другою половинкою. Вони подарують незабутні емоції та змусять усміхнутися.

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"До тебе чи до мене" (2023)

Деббі та Пітер – найкращі друзі, яких розділяють тисячі кілометрів і зовсім різні погляди на життя. Вона стала турботливою матір'ю, яка полюбляє стабільність, а він зосередився на побудові кар'єри. Одного разу герої вирішують помінятися будинками на тиждень. Так, Деббі опиняється у блискучому Нью-Йорку, а Пітер – у затишному Лос-Анджелесі, де має змогу провести час з сином подруги. Втім, чим більше герої дізнаються про життя одне одного, тим більше розуміють, що їхні почуття можуть бути значно складнішими, ніж просто дружба.

"До тебе чи до мене": дивіться трейлер фільму онлайн

"Листи до Джульєтти" (2010)

Молода журналістка Софі вирушила у подорож до Італії разом зі своїм нареченим Віктором. Залишившись наодинці у Вероні, дівчина випадково знаходить старий лист. У ньому жінка, на ім'я Клер, розповідає про своє молоде кохання, яке колись втратила. Натхненна цією історією, Софі вирішує відповісти незнайомці. На її здивування, через кілька днів у Вероні з'являється літня жінка разом зі своїм онуком. Софі й Клер вирушають у подорож, щоб знайти втрачене кохання.

"Листи до Джульєтти": дивіться трейлер фільму онлайн

"Підстава" (2018)

Гарпер і Чарлі працюють асистентами у вимогливих і безжальних босів. Герої втомилися перебувати постійно в офісі, тому вигадують цікавий план. Якщо їхні керівники закохаються, то стануть м'якшими й дадуть своїм помічникам трохи свободи. Асистенти влаштовують зустрічі, романтичні сюрпризи, які змушують босів проводити більше часу разом. Втім, Гарпер і Чарлі не помічають як самі починають закохуватися одне в одного.

"Підстава": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми поєднують у собі гумор і романтику, тому стануть ідеальним вибором для вечора удвох. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!