Палкі історії кохання: 3 найкращі романтичні турецькі серіали 2024 року

Турецьке кіно завоювало прихильність глядачів з усіх куточків світу. Особливий попит мають романтичні серіали та мелодрами, які приємно дивують цікавим та драматичним сюжетом і хімією між акторами.

24 Канал пропонує переглянути одні з найкращих романтичних серіалів Туреччини, які вийшли у 2024 році. Їх варто подивитися тим, хто обожнює драматичні історії кохання.

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"Лейла"

Кількість серій: 19

Маленька дівчинка Лейла переживає втрату матері. Батько раптом приводить у дім іншу жінку, яка жорстоко ставиться до крихітки. Мачуха з коханцем вигадує цинічний план: обдурити чоловіка, продати будинок та забрати гроші.

Лейла дізнається про це та намагається попередити батька, однак він не вірить ні розповідям дівчинки про насилля, ні у цю змову. Чоловік помирає, а Лейла залишається без близьких та без дому. Її єдиною підтримкою стає Джино – рідний син мачухи, який живе на звалищі.

Роки потому Лейла повертається як сильна та смілива дівчина. Вона прагне помститися мачусі та відновити справедливість, тож готується до важливої зустрічі.

"Лейла": дивіться трейлер онлайн

"Нічна казка"

Кількість серій: 8

Драматичний серіал розповідає про кохання між комісаром поліції Махіром та дівчиною Джанфезою. Події серіалу розгортаються у мальовничому містечку, де перетинаються їхні шляхи. Пара відчуває сильний зв'язок попри кардинально різне походження. Саме це й стає труднощами на шляху побудови їхніх відносин.

Окрім того, батько дівчини хоче насильно видати її заміж. Махір тим часом повинен з'ясувати, хто винен у смерті його тата.

"Нічна казка": дивіться трейлер онлайн

"Дякую, наступний"

Кількість серій: 8

Молода адвокатка Лейла кілька років тому зустріла чоловіка Омера – розумного, успішного та турботливого. Для дівчини, яка була на сьомому небі від щастя, стало неймовірним ударом, коли вона дізналася про його зраду.

Після жахливого розставання Лейла почувалась далеко не найкраще. Та вона навіть не підозрювала, що доля зведе її з привабливим та багатим Джемом, про якого ходять неоднозначні чутки. Проте, це не єдиний чоловік в її списку побачень наосліп.

"Дякую, наступний": дивіться трейлер онлайн