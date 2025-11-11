5 найкращих серіалів 2024 року, про які говорили у всьому світі

У 2024 році вийшло не так багато якісних серіалів. Епоха телебачення почала відходити на задній план, до того ж на виробництво повпливали страйки у Голлівуді. Однак чимало проєктів стали справжніми феноменами, які ми згадуємо до сьогодні.

24 Канал зібрав одні з найкращих серіалів 2024 року. Їх варто переглянути навіть зараз, якщо ви досі цього не зробили.

Цікаво 5 серіалів-трилерів, від яких мороз по шкірі

"Сьогун"

Англійський моряк Джон Блекторн потрапляє у корабельну аварію й так опиняється біля берегів феодальної Японії, країни самураїв. Там він зустрічається з лордом Торанагом, у якого чимало суперників. Він використовує мудрість моряка, а до їхньої боротьби долучається загадкова леді Маріко.

"Сьогун": дивіться трейлер онлайн

"Ріплі"

Події відбуваються у 1960-х. Багатій наймає дрібного шахрая Тома Ріплі, щоб той полетів до Італії та переконав його сина повернутись додому. Та коли Том знайомиться з Дікі, то вирішує зробити все для того, щоб залишитися в Європі.

"Ріплі": дивіться трейлер онлайн

"Пінгвін"

Події серіалу розгортаються через рік після подій у "Бетмені". Стрічка показує, що відбувається з містом Ґотем після того, як до влади приходить Пінгвін. Він хитрий і жорстокий, тож контролює майже всю частину злочинного світу. Пінгвін готовий на все, щоб зберегти владу над містом.

"Пінгвін": дивіться трейлер онлайн

"Оленя"

Про цей серіал Netflix ще довго гуділа мережа. Історія розповідає про бармена й коміка-початківця, який одного разу знайомиться з дивною жінкою Мартою. Спершу вона здається люб'язною, але потім перетворює його життя на кошмар: постійно надсилає листи та переслідує.

"Оленя": дивіться трейлер онлайн

"Фантазми"

Це авторський серіал Хуліо Торреса з елементами абсурду. У центрі сюжету – юнак, який губить сережку у формі устриці, і вирушає на її пошуки. Епізоди не пов'язані ні логікою, ні часом, ні простором. Цікаво, що у деяких моментах з'являються запрошені зірки.

"Фантазми": дивіться трейлер онлайн