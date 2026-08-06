Для різного настрою: 13 найкращих серіалів 2026 року, які можна подивитися вже зараз

Нові серіали 2026 року вже встигли запропонувати чимало різних історій – від родинних конфліктів і медичних драм до чорних комедій та масштабного фентезі. Відомі режисери випускають прем'єра за прем'єрою, тож розібратися, що дійсно варте уваги, стає дедалі складніше.

24 Канал разом з редакцією MEGOGO зібрала проєкти, які вже вийшли й можуть стати вдалим варіантом для наступного перегляду.

"Ранчо Даттонів"

Неовестерн про Бет Даттон і Ріпа Вілера, які намагаються почати нове життя після пережитих потрясінь. Герої оселяються на ранчо на півдні США, однак спокій тут довго не затримується. Сусіди мають власні плани на землю, а давні звички Бет розв'язувати конфлікти напряму лише додають проблем. Суворі пейзажі, гострі діалоги й сильний каст повертають атмосферу культової історії про родину Даттонів саме тоді, коли тиск на ранчо стає небезпечним.

"Ранчо Даттонів": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Ейфорія", 3 сезон

Продовження драми про Ру Беннет та її друзів, які вже залишили шкільні коридори, але не позбулися старих травм. Часовий стрибок переносить героїв у доросле життя, де за кожне рішення доводиться відповідати без поблажок. Зендея знову опиняється в центрі історії, а виразна картинка й саундтрек зберігають тривожний настрій серіалу. Це варіант для кіновечора, коли хочеться емоційно складного сюжету, що починається з повернення Ру до проблем, які вона так і не змогла залишити в минулому.

"Ейфорія", 3 сезон: дивіться трейлер серіалу онлайн

"Річка Медісон"

Сімейна драма про мешканців Нью-Йорка, які після тяжкої втрати вирушають до долини річки Медісон у Монтані. Серед головних героїв – Стейсі та Престон Клайберни, зіграні Мішель Пфайффер і Куртом Расселом. Спокійні краєвиди контрастують із болем, мовчанням і взаємними образами всередині родини. Режисерська робота Крістіни Александри Ворос не квапить сюжет, тому серіал пасує для вдумливого вечора, коли близькі опиняються наодинці з втратою та починають говорити про те, чого роками уникали.

"Річка Медісон": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Єллоустоун: Маршали"

Кримінальна драма про команду федеральних маршалів, яка розшукує особливо небезпечних злочинців. Кожна операція змушує героїв діяти швидко, хоча за службовою витримкою ховаються страх, виснаження й особисті конфлікти. Напружений настрій серіалу підійде тим, хто любить сюжети без зайвої романтизації.

"Єллоустоун: Маршали": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Пітт", 2 сезон

Медична драма про працівників відділення невідкладної допомоги в Піттсбурзі. Події розгортаються через 10 місяців після попередньої зміни, під час напруженого святкового вікенду 4 липня. Доктор Майкл Роббі Робінавіч готується до тривалої відпустки, а його колеги повертаються до роботи після власних криз і реабілітації. Реалістичний сценарій, нервовий ритм і переконлива гра Ноа Вайлі створюють ефект присутності саме в момент, коли потік пацієнтів починає випробовувати команду на міцність.

"Пітт", 2 сезон: дивіться трейлер серіалу онлайн

"Півень"

Комедійний серіал про письменника Грега Руссо, який приїжджає до університетського містечка заради дорослої доньки. Він хоче налагодити стосунки, однак швидко плутає турботу з контролем і потрапляє в низку незручних ситуацій. Стів Карелл додає героєві самоіронії, а сценарій Білла Лоуренса й Метта Тарсеса поєднує сімейний конфлікт із гумором кампусу.

"Півень": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Лицар Сімох Королівств"

Пригодницьке фентезі про мандрівного лицаря Дункана та його юного зброєносця Егга. Після смерті наставника Дункан вирушає на турнір в Ешфорді, щоб здобути ім'я та місце серед лицарів. Камерна екранізація творів Джорджа Мартіна показує Вестерос без постійних битв за трон, проте з дотепними діалогами, брудними дорогами й суворими законами честі.

"Лицар Сімох Королівств": дивіться трейлер серіалу онлайн

"ВДС Сент-Луїс"

Чорна комедія про трьох друзів середнього віку, які опиняються всередині руйнівного любовного трикутника. Кларк, Флойд і Керол давно знають одне одного, але проблеми в шлюбі, страх самотності й невисловлені образи змінюють правила їхньої дружби. Джейсон Бейтман, Девід Гарбор і Лінда Карделліні створюють хімію, у якій смішне постійно межує з тривожним.

"ВДС Сент-Луїс": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Викрадена"

Британський кримінальний трилер про 17-річну Лілі Райзер, її матір Ів і сестру-близнючку Еббі. Раптове зникнення дівчини руйнує життя родини та змушує мешканців тихого містечка уважніше придивитися одне до одного. Екранізація роману Холлі Овертон тримається на паузах, поглядах і недовірі, а не лише на поліцейському розслідуванні. Похмура атмосфера стрічки точно сподобається шанувальникам психологічних детективів.

"Викрадена": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту"

Фантастичний серіал про нове покоління курсантів, які навчаються служити Федерації у 32 столітті. Калеб Світ та його однокурсники приходять до Академії з різним минулим, амбіціями й ставленням до правил. Навчання швидко виходить за межі авдиторій і переноситься на борт корабля "Атена". Молодий каст додає франшизі енергії, а знайомі персонажі зберігають зв’язок із попередніми історіями.

"Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Напівлюдина"

Психологічна драма про братів Рубена й Ніла, які зустрічаються після багатьох років мовчання. Рубен несподівано з'являється на весіллі брата, і святкова подія стає приводом повернутися до давніх образ та сімейних таємниць. Річард Гедд і Джеймі Белл будують конфлікт на дрібних реакціях, незручних паузах і словах, сказаних занадто пізно.

"Напівлюдина": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Привілеї"

Французький драматичний трилер про Адель Шаркі, яка після ув'язнення отримує роботу кур’єрки в розкішному паризькому готелі. Директор Едуард Гальзен допомагає їй почати спочатку, але за бездоганним сервісом ховаються боротьба за вплив, маніпуляції та чужі секрети. Вишуканий візуальний стиль підсилює контраст між дорогими інтер'єрами й небезпечними правилами персоналу.

"Привілеї": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Дім Дракона", 3 сезон

Прихильники Рейніри та Ейгона більше не обмежуються погрозами й дипломатією: обидві сторони збирають війська, шукають союзників і готують драконів до битви. Акторський склад на чолі з Еммою Д'Арсі та Олівією Кук продовжує історію про владу, помсту й родину, яка нищить сама себе.

"Дім Дракона", 3 сезон: дивіться трейлер серіалу онлайн

Цей список легко зберегти на випадок, коли не хочеться довго гортати каталоги й читати десятки описів. Тут можна швидко обрати жанр: серіали для напруженого вечора, легкої комедії чи великої фентезійної історії.

Обирайте стрічку з нашої добірки та готуйтеся дивитись серіали 2026 року у компанії нових героїв.