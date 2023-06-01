7 найцікавіших серіалів червня, на які чекає весь світ

У червні вийде чимало цікавих проєктів, серед яких скандальний серіал "Ідол" з Лілі-Роуз Депп і "Таємне вторгнення" з Семюелем Л. Джексоном. Крім цього, на глядачів чекає довгоочікуваний 2 сезон "І просто так…" та "Чорне дзеркало".

Про найцікавіші серіали червня читайте у матеріалі 24 Каналу. Збережіть собі цей список і чекайте на прем’єри для вечірнього перегляду.

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7 найцікавіших серіалів червня

"Ідол", 4 червня

Головну роль у серіалі "Ідол" зіграла Лілі-Роуз Депп. До речі, глядачі, які побачили перші 2 серії на Каннському кінофестивалі, відзначили надмірну кількість необґрунтованої наготи та "графічних" сцен сексу. Хоча Шерон Стоун, наприклад, заступилася за акторів та сказала, що вони виглядали "дуже впевнено".

"Ідол" розповідає історію Джоселін (Депп), "висхідного попідола", яка потрапляє в "складні стосунки" з "гуру самодопомоги й лідером сучасного культу", а також менеджером нічного клубу під назвою Теодрос (The Weeknd). Шоу описується як "старша, ще більш стилізована версія другого сезону серіалу "Ейфорія", ще одного проєкту Левінсона для HBO.

"Ідол": дивіться трейлер

"Засновано на реальних подіях", 8 червня

Комедійний серіал, в якому рієлтор, колишня зірка тенісу та сантехнік користуються унікальною можливістю отримати вигоду з одержимості Америки справжніми злочинами.

"Засновано на реальних подіях": дивіться трейлер

"Переповнена кімната", 9 червня

"Переповнена кімната" – це серіал-антологія у жанрі психологічного трилера. Головну роль зіграє Том Голланд.

Події серіалу "Переповнена кімната" розгортаються влітку 1979 року в спекотному Мангеттені після арешту Денні Саллівана. Це сором’язливий та антисоціальний підліток, якого підозрюють у причетності до стрілянини в Рокфеллер-центрі. Слідча Рія Ґудвін (Аманда Сейфрід) досліджує минуле Денні, допомагаючи хлопцю розібратись у тому, що його спонукало до злочинів.

"Переповнена кімната": дивіться трейлер

"Таємне вторгнення", 21 червня

Серіал ґрунтується на коміксах "Таємне вторгнення" від Marvel Comics і є першим телевізійним проєктом п’ятої фази Кіновсесвіту Marvel. Семюель Л. Джексон та Бен Мендельсон повертаються до своїх звичних ролей Ніка Ф'юрі та Талоса.

У серіалі Джексон дізнається про таємне вторгнення фракції Скруллів на Землю, які здатні змінювати свою форму. Ф'юрі об'єднується зі своїми союзниками, включаючи Еверетта Росса, Марію Хілл та Скрулла Талоса, який на той час влаштував собі життя на Землі.

Цікаво, що автори деякий час перезнімали проєкт і забирали всі згадки про Росію, однак деякі кадри все ж вирішили залишити. Зокрема у ролику ми можемо побачити як палає Кремль.

"Таємне вторгнення": дивіться трейлер

"І просто так…", 22 червня

У 2021 році комедійно-драматичний телесеріал "І просто так" увійшов до десятки найкращих прем'єр серед усіх стрічок, що вийшли на НВО Мах.

Нова глава улюбленого серіалу показує 50-річних яскравих та харизматичних Керрі, Шарлотту та Міранду, які, попри безліч проблем, так само підкорюють Нью-Йорк. Однією з головних інтриг другого сезону – повернення персонажа Джона Корбетта Ейдана Шоу – ще одного великого кохання Кері Бредшоу.

Крім цього, у другому сезоні "І просто так" ми побачимо продовження роману Міранди (Сінтії Ніксон) з радіоведучою Че Діас (Сарою Рамірез). А також те, як Шарлотта (Крістін Девіс) переживає за інтимне життя своєї доньки Лілі (Кеті Енг).

У фіналі 2 сезону з’явиться й Кім Кетролл у своїй культовій ролі Саманти.

"І просто так…": дивіться тизер

"Відьмак", 29 червня

Третій сезон "Відьмака" буде поділений на дві частини. Перші п’ять серій вийдуть 29 червня. Інші три епізоди – 27 липня. Він стане адаптацією роману "Час презирства", який є четвертою частиною фентезійного циклу "Відьмак" польського письменника Анджея Сапковського.

Офіційний синопсис третього сезону: "Поки монархи, маги та звірі Континенту змагаються за її затримання, Геральт веде Цирі (Фрейю Аллан) у підпілля, сповнений рішучості захистити її. Єнніфер (Аня Чалотра), якій довірено магічне навчання Цирі, веде їх у захищену фортецю Аретуза, де вони сподіваються дізнатися більше про невикористані сили дівчини; натомість вони виявляють, що опинилися на полі битви політичної корупції, темної магії та зради. Вони мають дати відсіч, поставити все на кін — або ризикують назавжди втратити одне одного".

"Відьмак" 3 сезон: дивіться трейлер

"Чорне дзеркало", 30 червня

Похмура сатирична антологія журналіста Чарлі Брукера "Чорне дзеркало" показує вплив сучасних технологій на життя людей. Новий сезон серіалу матиме 5 серій, кожна з яких розповість повноцінну історію.

Опис усіх серій можете почитати за посиланням

"Чорне дзеркало": дивіться трейлер