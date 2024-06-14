Вони варті уваги: 10 найкращих серіалів червня

Цьогоріч у червні вийшло та ще планує вийти безліч цікавих серіалів, що готова розбавити рутину та прикрасити вечір. На 10 із них точно варто звернути увагу.

Екватор червня скоро мине, а тому вже майже половина серіалів у цьому списку є доступними для перегляду. Від повернення "Ведмедя" до "Дому Дракона" – ось добірка найкращих прем'єр місяця.

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"Аколіт"

Спіноф "Зоряних воєн" розповідає про найдавніші часи і переносить у ті часи, коли вбивають джедаїв. Це за 100 років до перших приквелів фільму. Лі Чон Чже грає майстра-джедая Сола, який перебуває у пошуках вбивці. Його колишня учениця Мей, яку грає Амандла Стенберг – бажає помсти. У серіалі до традиційних світлових мечів з'являються інші бойові мистецтва.

"Аколіт": дивіться трейлер онлайн

"Квіні"

Кендіс Карті-Вільям екранізувала свій роман та стала авторкою серіалу. У ранніх відгуках твір нагадував історію Бріджит Джонс, однак тут у головній ролі – темношкіра дівчина. Квіні Дженкінс намагається налагодити своє життя після розриву з хлопцем, але робить багато неправильних рішень. Серіалу додає родзинки зухвала вдача героїні та її закадровий голос.

"Квіні": дивіться трейлер онлайн

"Фантазми"

Хуліо Торрес став автором абсурдистського серіалу, у якому зіграв персонажа Хуліо. Він губить золоту сережку та вирушає на її пошуки, які не пов'язані часом, простором чи логікою. У віньєтках з'являються запрошені зірки.

"Фантазми": дивіться трейлер онлайн

"Стати Карлом Лагерфельдом"

Головна роль дісталась Даніелю Брюлю, який зіграв молодого модельєра. Стрічка переносить у часи, коли Карл Лагенфельд ще не був таким успішним та популярним, а лише починав свою кар'єру. Це історія кохання з Жаком Башером та змагань з успішним Івом Сен-Лораном.

"Стати Карлом Лагерфельдом": дивіться трейлер онлайн

"Презумпція невинуватості"

Расті Сабіч – юрист прокуратури Чикаго, якого звинувачують у вбивстві. Жертва була не тільки колегою Расті, але й його коханою: ось чому на чоловіка падають підозри. Обурене все оточення юриста: його дружина, бос, друг. Цей серіал – нова адаптація юридичного трилера, у якій головну роль зібрав Джейк Джилленгол.

"Презумпція невинуватості": дивіться трейлер онлайн

"Дім дракона"

Серед найкращих серіалів - друга частина приквела "Гри престолів". Тут розповідають про громадянську війну між Чорним домом та Зеленим будинком за те, кому дістанеться Залізний Трон. Метт Сміт повертається в ролі амбітного Демона та чоловіка (й, окрім того, чоловіка) Рейніри. Глядачам обіцяють захопливі інтриги, бажання помсти та головне – дракони.

"Дім дракона" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Земля жінок"

Єва Лонгорія стала продюсеркою та акторкою драматичного серіалу, що розповідає історію кількох поколінь. Гала намагається врятувати родину від загрози, під яку поставив сім'ю її чоловік. Вона тікає з Нью-Йорка до Іспанії з донькою та матір'ю. Гала повертається в село, де раніше жила її мати, однак обставини там не найкращі.

"Земля жінок": дивіться трейлер онлайн

"Ведмідь"

Наприкінці червня вийде третій сезон серіалу-володаря Еммі. Новий елітний ресторан має відкритися на чолі з шеф-кухарем Кармі, якого грає Джеремі Аллен Вайт. Напруженість та гумор водночас дивуватиме та захоплюватиме глядачів.

"Ведмідь" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Моя леді Джейн"

Романтично-фантастичний серіал розповідає про життя леді Джейн Грей, яка намагається бути незалежною жінкою у 16 столітті. Кіно наповнене дотепними і сучасними діалогами. Цікаво, що в реальному житті леді Джейн була дівчиною з роду Тюдорів. Вона була королевою лише 9 днів, перш ніж її обезголовили.

"Моя леді Джейн": дивіться трейлер онлайн

"Суперген"

Науково-фантастичний серіал розповідає про звичайних темношкірих людей у Лондоні. Однак їх об'єднує те, що у кожного з'являються надзвичайні здібності. Хтось здатен літати, а хтось - підіймати машину. Та глибокою ідеєю серіалу є любов.

"Суперген": дивіться трейлер онлайн