Від них кров стигне у жилах: 2 найкращі серіали-горори
Кожна серія цих серіалів – це мозаїка зі страху, таємниць і несподіваних поворотів. Стрічки у жанрі горор здатні змусити триматися за край сидіння, але викликати непереборне бажання продовжувати дивитися.
У добірці Кіно 24 два наймоторошніші серіали у жанрі горор. Від них насправді стигне кров у жилах, а кожна хвилина дарує неповторний адреналіновий заряд
До слова 4 круті британські серіали з високим рейтингом, які слід побачити кожному
"Привиди будинку на пагорбі"
У центрі сюжету серіалу – сім'я Крейнів, які переїжджають до будинку на пагорбі, щоб відремонтувати маєток. Вони хочуть продати його та побудувати власний будинок. Ремонт займає більше часу, ніж очікувалося, а навколо сім'ї починають відбуватись надприродні явища.
"Привиди будинку на пагорбі": дивіться трейлер онлайн
Квентін Тарантіно назвав цей мінісеріал улюбленим на Netflix, також його похвалив Стівен Кінг. Рейтинг стрічки на IMDb – 8.5.
"Ганнібал"
Найкращий аналітик ФБР Вілл Ґрем здатен розколоти сутність людини за кілька хвилин. Він знає, що рухає психопатами і прекрасно розуміє їхню психологію. Коли Віллу не вдається вистежити маніяка-вбивця, він звертається за допомогою до психіатра Ганнібала Лектора. Той стає консультантом Вілла.
"Ганнібал": дивіться трейлер онлайн
Відомий психологічний горор отримав схвальні відгуки критиків, які відзначили гру виконавців головних ролей та візуальний стиль шоу. Рейтинг стрічки на IMDb – 8.5.