Від них кров стигне у жилах: 2 найкращі серіали-горори

Кожна серія цих серіалів – це мозаїка зі страху, таємниць і несподіваних поворотів. Стрічки у жанрі горор здатні змусити триматися за край сидіння, але викликати непереборне бажання продовжувати дивитися.

У добірці Кіно 24 два наймоторошніші серіали у жанрі горор. Від них насправді стигне кров у жилах, а кожна хвилина дарує неповторний адреналіновий заряд

До слова 4 круті британські серіали з високим рейтингом, які слід побачити кожному

"Привиди будинку на пагорбі"

У центрі сюжету серіалу – сім'я Крейнів, які переїжджають до будинку на пагорбі, щоб відремонтувати маєток. Вони хочуть продати його та побудувати власний будинок. Ремонт займає більше часу, ніж очікувалося, а навколо сім'ї починають відбуватись надприродні явища.

"Привиди будинку на пагорбі": дивіться трейлер онлайн

Квентін Тарантіно назвав цей мінісеріал улюбленим на Netflix, також його похвалив Стівен Кінг. Рейтинг стрічки на IMDb – 8.5.

"Ганнібал"

Найкращий аналітик ФБР Вілл Ґрем здатен розколоти сутність людини за кілька хвилин. Він знає, що рухає психопатами і прекрасно розуміє їхню психологію. Коли Віллу не вдається вистежити маніяка-вбивця, він звертається за допомогою до психіатра Ганнібала Лектора. Той стає консультантом Вілла.

"Ганнібал": дивіться трейлер онлайн

Відомий психологічний горор отримав схвальні відгуки критиків, які відзначили гру виконавців головних ролей та візуальний стиль шоу. Рейтинг стрічки на IMDb – 8.5.