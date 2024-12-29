5 найкращих серіалів Netflix 2024 року

Зараз Netflix одна з найпопулярніших стримінгових платформ. І недарма, адже саме тут глядачеві пропонують безліч культових фільмів та серіалів, а також ексклюзивів та новинок, які вартують перегляду.

2024 рік був насиченим для Netflix. Стримінгова платформа представила безліч серіалів, які отримали нагороди та позитивні відгуки від глядачів та кінокритиків, пише 24 Канал.

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"Ріплі"

Про талановитого містера Ріплі створили кілька екранізацій. Цей серіал – особливий спосіб поглянути на історію самотнього чоловіка, у якого непрості стосунки з сином, що живе за кордоном. Ендрю Скотт зачаровує глядачів у ролі Ріплі та приносить щось нове у персонажа.

"Ріплі": дивіться трейлер онлайн

"Оленя"

Це один з найбільш обговорюваних серіалів року. Драма розповідає про коміка-початківця Донні, який після пережитого насилля стикається зі сталкеркою. Відносини героя з Мартою від ніжних змінюється до небезпечних, а його минуле розкриває, чому Донні діє так чи інакше.

"Оленя": дивіться трейлер онлайн

"Каос"

Цікаве переосмислення грецької міфології у сучасному альтернативному світі. Зевс – бог у спортивному костюмі, який боїться кінця свого правління, помітивши зморшку на лобі. Тим часом троє людей починають помічати зв'язки між ними та грецькими богами.

"Каос": дивіться трейлер онлайн

"Ніхто цього не хоче"

Романтичний хіт 2024 року пропонує унікальну історію стосунків між атеїсткою та молодим рабином. Коли вони починають закохуватися одне в одного, виникають чималі проблеми й труднощі.

"Ніхто цього не хоче": дивіться трейлер онлайн

"Аркейн"

Події мультсеріалу відбуваються у вигаданих містах, де мешкають бідняки та злочинці. Через невдале пограбування лабораторії у світ повертається заборонена магія. У 2024 році вийшов другий сезон цього серіалу й захопив якісною анімацією та сюжетом.

"Аркейн" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн