10 найпопулярніших серіалів Netflix, які обожнюють в Україні

Netflix вже давно перетворився з простої платформи для перегляду фільмів і серіалів на справжнє культурне явище, яке завойовує серця глядачів по всьому світу, включаючи Україну. Завдяки різноманітності контенту та високій якості продукції, стримінгова платформа стала невіддільною частиною дозвілля багатьох українців.

Тому на Кіно 24 ми зібрали 10 серіалів на Netflix, які мають особливу популярність серед українських глядачів. Це стрічки, які неодмінно варто переглянути.

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"Бріджертони", 3 сезон

Цей сезон розповідає про складні та емоційні взаємини між Пенелопою Фезерінгтон і Коліном Бріджертоном. Пенелопа, змучена своїми невзаємними почуттями до Коліна, вирішує залишити їх у минулому і зосереджується на пошуку гідного чоловіка для заміжжя. Попри її зусилля, кілька спроб знайти відповідного кандидата виявляються невдалими.

У цей непростий момент на допомогу приходить Колін, пропонуючи Пенелопі свою підтримку і навчання, як завоювати серце джентльмена. Він починає давати їй поради й уроки, допомагаючи їй розкрити свою чарівність та впевненість. Однак Колін ще не усвідомлює, як цей процес вплине на нього самого.

Спостерігаючи за тим, як Пенелопа змінюється і розквітає, він починає відчувати до неї нові, несподівані почуття.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

"Ерік"

Сюжет розгортається у Нью-Йорку в 1980-х роках, коли місто переживає непрості часи. У центрі подій знаходиться батько, охоплений відчаєм після зникнення свого дев'ятирічного сина. Він об'єднується з наполегливим копом, який докладає всіх зусиль, щоб знайти хлопчика.

Батько, спонуканий любов'ю до сина, змушений боротися не лише з зовнішніми перешкодами, але й з власними внутрішніми демонами. Йому доводиться стикатися з минулими помилками, страхами та слабкостями, які загострюються на тлі трагічної ситуації.

"Ерік": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Дівчина-ґік", 1 сезон

Сюжет розгортається навколо Гаррієт, незграбної дівчини, яка завжди прагнула залишатися непримітною. Вона звикла до свого спокійного та скромного життя, намагаючись не привертати до себе зайвої уваги. Її дні проходять у тіні, де вона почувається комфортно та захищено.

Однак все змінюється, коли її випадково помічає найкращий модельний скаут Лондона. Він бачить у Гаррієт потенціал і красу, які вона сама ніколи не помічала. Зненацька для себе, Гаррієт опиняється в центрі уваги, про яку раніше могла тільки мріяти.

Спочатку Гаррієт важко прийняти нову роль і визнання. Вона сумнівається у своїх силах і постійно порівнює себе з іншими, більш досвідченими моделями. Але поступово вона починає усвідомлювати, що кожна людина унікальна і має свої особливості, які можуть зробити її винятковою.

"Дівчина-ґік": дивіться онлайн трейлер 1 сезону

Ці три серіали опинилися в топ-3 найпопулярніших сьогодні, привертаючи увагу глядачів своєю захопливою розповіддю та високою якістю виконання. Крім них, у списку популярних стрічок є й інші видатні серіали, серед яких:

"Бріджертони", 1 сезон

"Ласун", 3 сезон

"Бріджертони", 2 сезон

"Джентльмени", 1 сезон

"Бріджертони. Історія королеви Шарлотти"

"Хороший лікар", 1 сезон

"Ласун", 1 сезон

Ці серіали вже встигли завоювати любов українських глядачів завдяки своїм неймовірним сюжетам, якісній грі акторів та унікальному підходу до розповіді історій. Незалежно від того, який жанр вам подобається, на Netflix ви знайдете щось цікаве для себе.