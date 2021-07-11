Найкращі серіали першого півріччя 2021 року: трейлери та оцінки IMDb

Якщо ви не знаєте, що б цікавого подивитись в спекотну неділю, редакція Кіно 24 підготувала для вас добірку з найкращими серіалами 2021 року, які вже вийшли. Трейлери серіалів та оцінки IMDb – не пропустіть на Кіно 24.

Ми обрали найкращі серіали згідно із рейтингом на незалежному порталі IMDb. До нашої збірки увійшли найгучніші серіальні прем'єри першої половини 2021 року.

Не пропустіть Прем'єри фільмів 2021 року, які вже відбулись в кінотеатрах: оцінка глядачів

Рейтинг найкращих серіалів 2021 року, які вже вийшли

1. Локі

Рейтинг IMDb: 8,9

Оригінальна назва: Loki

Один з найбільш обговорюваних і довгоочікуваних серіалів 2021 року від колаборації Marvel та Disney. Локі потрапляє в світ мертвих, де йому судилося назавжди залишитися підступним зрадником. Він розуміє, що заздрив своєму братові, мріючи зайняти його місце на троні. Несподівано засудженому до вічного ув'язнення всміхається удача. Зумівши заволодіти Тессеркатом він потрапляє до цікавої та могутньої організації, де отримує вигідну пропозицію. Тепер він може подорожувати крізь час та змінювати історію. Чи зійде все з рук для Локі цього разу?

"Локі" 2021: дивіться трейлер серіалу

3. Чому жінки вбивають, 2 сезон

Рейтинг IMDb: 8,4

Оригінальна назва: Why Women Kill

Один з найуспішніших проєктів студії Paramaunt у 2020 році отримав продовження на 2 сезон. Нагадаємо, що в першому сезоні нам розповідали історію про трьох жінок, доля яких поєднала у чоловічій зраді. Другий сезон "Чому жінки вбивають" розповідатиме про історії нових героїнь, які пов'язані одним сюжетом. Одна з історій буде присвячена парі, чий шлюб виявиться під загрозою, коли дружина дізнається, що її чоловік зовсім не той, в кого вона закохалась. Події цієї лінії відбуватимуться у 1949 році… Серіал доступний до перегляду, нові серії продовжують з'являтись. Тож поспішайте бути на хвилі нових прем'єр.

"Чому жінки вбивають", 2 сезон 2021: дивіться трейлер серіалу

3. Мейр з Істтауна

Рейтинг IMDb: 8,1

Оригінальна назва: Mare of Easttown

Драматичний проєкт від HBO з Кейт Вінслет в головній ролі – прекрасне поєднання для вибухової суміші детективного серіалу. У маленькому містечку, розташованому в Пенсильванії, відбувається вкрай жорстоке вбивство. Розслідувати злочин доручають жінці-детективу Мейр Шиєн. Займаючись розслідуванням непростої справи, їй доводиться розкрити жахливу деталі із життя місцевого населення, паралельно зіткнувшись зі своїм власним минулим, яке продовжує впливати навіть на її майбутнє.

"Мейр з Істтауна" 2021: дивіться трейлер серіалу

4. ВандаВіжен

Рейтинг IMDb: 8,0

Оригінальна назва: WandaVision

Після весілля андроїд Віжн і його дружина відьма Ванда оселилися в прекрасному ідеальному місті під назвою Веств'ю. Спочатку незвичайні молодята щиро вважали, що їхнє життя вже склалося цілком успішно, проте з часом вони починають розуміти, що все абсолютно не так, як їм здавалося. Тому доки вони намагаються розібратися, що відбувається, їхнє затишне життя поступово починає руйнуватися.

"ВандаВіжен" 2021: дивіться трейлер онлайн

5. Ласун

Рейтинг IMDb: 8,0

Оригінальна назва: Sweet Tooth

Ще один проєкт колаборації Netflix та Marvel. Несподіваний апокаліпсис залишив людство один на один із досить незвичайними наслідками. Раптово починали народжуватися напів люди-напів звірі, на яких зі страху почали полювати люди. Вони вважають, що прихід у світ цих гібридів став причиною апокаліпсису та усіх бід. Хлопчик напів олень на прізвисько Ласун перші роки знаходиться під захистом свого батька, проте він гине і залишає сина наодинці з навколишнім світом. На нього нападають мисливці. Тож бідолаху може врятувати лише диво…

"Ласун" 2021: дивіться трейлер онлайн

6. Люпен, сезон 2

Рейтинг IMDb: 7,4

Оригінальна назва: Lupin

Головний герой Ассан Діоп зважився на крадіжку кольє Марії-Антуанетти з Лувру. Колись через цю злощасну коштовність несправедливо засудили його батька. З того часу минуло вже 25 років. Але всі ці роки Ассан мріяв помститися. Ще в підлітковому віці хлопець захоплювався читанням книг про пригоди відомого грабіжника. Тому тепер він діє, виключно керуючись найкращими традиціями книжкового кумира.

"Люпен" 2 сезон, 2021: дивіться трейлер онлайн