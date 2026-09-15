Від "Місіс Мейзел" до "Уроків хімії": 5 серіалів, які варто побачити

Серіал розповідає про легендарну Джулію Чайлд, яка у 1960-х вирішила навчити американців готувати французькі страви просто з телеекрана. Звучить невинно, але для телебачення того часу жінка, яка сама диктує правила у кадрі, вже була майже маленькою революцією.

24 Канал зібрав серіали, де ви знайдете ретроестетику, сильних героїнь, кар'єрних амбіцій і чоловіків, які з подивом виявляють, що світ обертається не лише навколо них.

"Джулія"

Рік: 2022 – 2023

Жанр: біографія, драма, комедія

IMDb: 8,3

Серіал розповідає про легендарну Джулію Чайлд, яка у 1960-х вирішила навчити американців готувати французькі страви просто з телеекрана. Звучить невинно, але для телебачення того часу жінка, яка сама диктує правила у кадрі, вже була майже маленькою революцією.

Тут багато їжі, затишку й гумору, але за красивою картинкою ховається історія про те, як Джулія буквально створювала новий телевізійний жанр.

Що кажуть глядачі та критики: на Rotten Tomatoes серіал має 96% від критиків і 89% від глядачів. Оглядачі особливо хвалять Сару Ланкашир та теплу атмосферу серіалу.

"Джулія": дивитись трейлер

"Дивовижна місіс Мейзел"

Рік: 2017 – 2023

Жанр: комедія, драма

IMDb: 8,6

Міріам Мейзел мала все, що у 1950-х вважалося комплектом жіночого щастя: чоловіка, дітей і красиву квартиру на Мангеттені. Потім чоловік пішов – і несподівано виявилося, що найкраще життя Мідж починається саме після цього.

Героїня відкриває у собі талант до стендапу та вирушає підкорювати клуби Нью-Йорка. А там на неї вже чекає індустрія, де жінку на сцені бачити готові – головне, щоб вона мовчала. Не пощастило.

Що кажуть глядачі та критики: Rotten Tomatoes дає серіалу 90% від критиків і 84% від аудиторії. Найчастіше хвалять діалоги, костюми, гумор і Рейчел Броснаген у головній ролі.

"Дивовижна місіс Мейзел": дивитись трейлер

"Місіс Америка"

Рік: 2020

Жанр: біографічна, історична драма

IMDb: 7,8

Америка 1970-х. Жінки борються за поправку про рівні права, а консервативна активістка Філліс Шлефлі на чолі з Кейт Бланшетт вирішує, що це чудова нагода… виступити проти неї.

Серіал показує протистояння Шлефлі та феміністичного руху, серед представниць якого були Глорія Стайнем, Бетті Фрідан і Ширлі Чізголм. Політики тут багато, але нудною лекцією це не стало.

Що кажуть глядачі та критики: критики оцінили серіал дуже високо – 96% на Rotten Tomatoes. Глядачі виявилися стриманішими – 69%.

"Місіс Америка": дивитись трейлер

"Викликайте акушерку"

Рік: з 2012 року

Жанр: драма, історичний, медичний

IMDb: 8,6

Лондон наприкінці 1950-х. Молоді акушерки та черниці працюють у бідному районі Іст-Енд і щодня стикаються з вагітністю, хворобами, бідністю та такими соціальними правилами, після яких навіть 2026 рік починає здаватися доволі прогресивним місцем.

Що кажуть глядачі та критики: загальна глядацька оцінка на Rotten Tomatoes становить 95%, а перший сезон має 95% від критиків і 91% від аудиторії. Критики відзначають, що серіал уміє говорити про важкі соціальні проблеми без зайвого пафосу.

"Викликайте акушерку": дивитись трейлер

"Уроки хімії"

Рік: 2023

Жанр: драма

IMDb: 8,2

Елізабет Зотт мріє бути науковицею, але у 1950-х суспільство має для неї значно простіший план: кухня, сім'я і бажано без зайвих запитань. Після звільнення з лабораторії вона несподівано стає ведучою кулінарного шоу – і замість простих рецептів починає потроху змінювати життя своїх глядачок.

Що кажуть глядачі та критики: на Rotten Tomatoes думки майже дивовижно збіглися – 83% від критиків і 83% від глядачів. Оглядачі відзначають гру Ларсон і те, як серіал поєднує особисту драму з темами сексизму та нерівності.

"Уроки хімії": дивитись трейлер

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