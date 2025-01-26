3 найкращі серіали про виживання у надзвичайних умовах, які стали хітом

Глядачам нерідко подобаються серіали, сповнені різноманітних випробувань, які мають подолати головні герої. Особливе місце у серцях кіноманів займають стрічки, що описують виживання персонажів в екстремальних умовах.

24 Канал підготував добірку серіалів, які триматимуть у напрузі до останнього кадру. Від зомбі-апокаліпсисів до виживання серед дикої природи – ці шоу стали справжніми хітами та підкорили не одне серце.

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"Останні з нас"

У світі панує пандемія грибкової інфекції, яка перетворює людей на мутантів і монстрів. Після смерті доньки Джоел став холодним і цинічним, але зустріч з 14-річною Еллі змінює все. Виявляється, дівчинку неможливо заразити грибковим вірусом, тому чоловік вирішує знайти спосіб створити вакцину. Герої вирушають у далеку подорож, зустрічаючи зомбі, монстрів і злочинців, та намагаються вижити серед постійної небезпеки.

"Останні з нас": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Загублені"

Дорогою до Лос-Анджелесу літак зазнав катастрофи, але кільком пасажирам вдається вижити. Ці люди опиняються на загадковому острові, де їх навряд чи хтось знайде. Тепер героям доведеться боротися за виживання в умовах дикої природи та навчитися жити в новому середовищі. Однак острів приховує багато таємниць, які варто розкрити, щоб не померти.

"Загублені": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Ходячі мерці"

Після бійки зі злочинцями шерифа Ріка Граймса підстрелили. Чоловік впав у кому, але незабаром прокинувся. Вийшовши з лікарні, герой дізнається, що світ захопили кровожерливі зомбі. Рік намагається пристосуватися до нового світу, паралельно зустрічаючи тих, хто вижив. У такі моменти він розуміє, що варто боятися не монстрів, а людей, які зроблять усе можливе заради порятунку.

"Ходячі мерці": дивіться трейлер серіалу онлайн

Ці серіали часто стають фаворитами багатьох кіноманів через несподівані сюжетні повороти, героїзм персонажів та напругу. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!